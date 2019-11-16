الشيشينى مشرفًا على قطاع ناشئين بالزمالك.. وعلى خليل مديرًا للمدرسة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إسناد مهمة الإشراف على قطاع الناشئين لسامي الشيشينى نجم النادى السابق بديلا لطارق يحيى الذى تولى المسئولية الفنية لفريق طلائع الجيش. كما استقر مجلس إدارة نادى الزمالك على إسناد مهمة مدير مدرسة الكرة لعلى خليل بديلا لعبد الحميد بسيونى الذى رحل عن قطاع الناشئين بالنادى الأبيض لمعاونة طارق يحيى فى مهمته. وكان الثنائى طارق يحيى وعبد الحميد بسيونى قد حصلا على موافقة النادى الأبيض لتولى المهمة الفنية لطلائع الجيش ورحب مجلس إدارة الزمالك متمنيا لهما التوفيق فى تجربتهما بطلائع الجيش.

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