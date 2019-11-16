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شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. منتخب مصر يؤدى أول مران جماعى فى جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاض المنتخب المصري الأول لكرة القدم، أولى تدريباته الجماعية مساء اليوم على الملعب الفرعي للاستاد الذي يستضيف مباراته أمام جزر القمر الاثنين المقبل بالجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية.
وشارك جميع اللاعبين في التدريبات اليوم، وفضل الجهاز الفني بقيادة حسام البدرى خوض المجموعة التي شاركت في مباراة كينيا لتدريبات استشفائية وعدم استكمال التدريب الجماعي لنهايته
ومن المقرر أن يختتم المنتخب تدريباته غدا على ملعب المباراة استعدادا للقاء جزر القمر يوم الاثنين المقبل.
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