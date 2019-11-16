شكرا لقرائتكم خبر عن "شيكابالا" مُساعد لميتشو فى تدريبات الزمالك بطلب من المدرب الصربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك من محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، مساعدته خلال المران الذى أقيم اليوم السبت، وذلك في منح التعليمات لزملائه وشهدت تدريبات الزمالك بعض الجمل الفنية والخططية الجديدة من جانب الصربي ميتشو.

وحرص ميتشو على قياده تدريبات خاصة للاعبين للتمريرات السريعة فى المساحات الضيقة من خلال وضع حائط صد والتمرير بشكل سريع من خلال ثنائيات بين اللاعبين خلال المران لتنفيذ التدريب بشكل معين كما تحدث ميتشو مع اللاعبين خلال التدريب لتصحيح الأخطاء أكثر من مرة.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود، فى المباراة الودية المقرر إقامتها بعد غد الإثنين، ضمن الاستعدادات لمواجهة إنبى، المقرر لها يوم 25 من شهر فبراير الجارى، فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز.