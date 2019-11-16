شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني على دكة بدلاء المنتخب أمام جزر القمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدري على استمرار تواجد محمد النني المحترف بفريق بيشكتاش التركي على دكة البدلاء فى مباراة الفراعنة المقبلة أمام جزر القمر المقرر لها الثالثة عصر الإثنين المقبل فى الجولة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

وفضل الجهاز الفني لمنتخب مصر استمرار تواجد الثنائى طارق حامد و عمرو السولية لقيادة وسط الفراعنة فى مباراة جزر القمر بعد تواجدهما فى لقاء كينيا الذى أقيم يوم 14 نوفمبر الماضي باستاد برج العرب بالإسكندرية و انتهي بالتعادل الإيجابي 1 / 1.

وكانت بعثة منتخب مصر وصلت فى العاشرة مساء أمس الجمعة، إلى العاصمة مورونى على متن طائرة خاصة بعد رحلة استغرقت 9 ساعات، ومنح البدرى لاعبيه راحة أمس حيث خلد اللاعبون للراحة فى الفندق فور الوصول.

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وتضم بعثة الفريق 23 لاعبا بعد استبعاد أحمد جمعة مهاجم المصرى للإصابة فى المران الأخير قبل السفر أمس، وهم محمد الشناوى (الأهلى) محمد عوّاد (الزمالك) محمد بسام (طلائع الجيش) أحمد فتحى (الأهلى)،) محمد هانى (الأهلى) عبد الله جمعة (الزمالك)، محمود وحيد (الأهلى)) محمود علاء (الزمالك)، رامى ربيعة (الأهلى) باهر المحمدى (الإسماعيلى) طارق حامد (الزمالك)، عمرو السولية (الأهلى) ،محمد مجدى أفشة (الأهلى)، حسين الشحات (الأهلى) ، أحمد السيد زيزو (الزمالك)، حسام حسن (سموحة) مروان حمدى (وادى دجله)، أيمن أشرف " الأهلي" و كريم طارق " الطلائع" ، وأحمد حجازى (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)، ومحمد الننى (بشكتاش التركي) ، ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزى) ، ومحمود عبد المنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالى).