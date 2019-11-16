شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُعلن تعافى بوطيب من إصابة الركبة قبل مواجهة الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعافى خالد بو طيب مهاجم الزمالك، من الإصابة التي كان يعاني منها بعد منحه راحة من التدريبات في الفترة الماضية حيث عانى اللاعب من إصابة فى الركبة أدت إلى سفره إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية.

وشهدت تدريبات الزمالك، اليوم السبت، انتظام المهاجم المغربي بشكل طبيعي فى التدريبات وفقا لما أكده الموقع الرسمى للنادى الأبيض، وشارك في المران الذي يقام حاليا على ملعب النادى.

ويستعد الزمالك لمواجهة حرس الحدود، فى المباراة الودية المقرر إقامتها بعد غد الإثنين، ضمن الاستعدادات لمواجهة إنبى، المقرر لها يوم 25 من شهر فبراير الجارى، فى الجولة السادسة بالدورى الممتاز.