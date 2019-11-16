بدلا من طارق يحيي..الزمالك يسند الإشراف على قطاع الناشئين للشيشيني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري: أعلن نادي الزمالك، تولي سامي الشيشيني، لاعب الزمالك السابق، مهمة الإشراف على قطاع الناشئين في القلعة البيضاء. وجاء قرار نادي الزمالك بمنح الشيشيني مهمة الإشراف على قطاع الناشئين بديلا لطارق يحيى، الذي تولى مهمة فريق طلائع الجيش. وفي سياق متصل، منح نادي الزمالك منصب مدير مدرسة الكرة لعلي خليل، بدلا من عبد الحميد بسيوني، لاعب الزمالك السابق. ويستعد الزمالك لمواجهة أمام مازيمبي الكونغولي، فى إطار منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

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