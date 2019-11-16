مران الأهلي..عودة الناشئين للقطاع.. وجلسة تأهيل لديانج في "الجيم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة الجونة المقرر لها يوم 25 نوفمبر الجاري ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن مران الأهلي شهد تدريبات بدنية للاعبين تحت اشراف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق.

وشهد المران انتظام الحارس شريف إكرامي في التدريبات، بجانب الثنائي علي لطفي وأحمد طارق سليمان.

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وخضع المالي أليو ديانج، لاعب وسط الأهلي، لجلسة في الجيم على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

ويستعد فريق الأهلي لمواجه في الدوري بعد انتهاء فترة التوقف أمام فريق الجونة يوم 25 نوفمبر الجاري في الدوري.

وشهد المران عودة اللاعبين الناشئين، الذين تم تصعيدهم خلال الأيام الماضية وشاركوا في التدريبات قبل العودة لقطاع الناشئين مرة أخرى.

وسيخوض الفريق مواجهة قارية أمام النجم الساحلي يوم 29 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.