مستند.. 6 بنود للنقاش بخصوص بطولات الأندية في اجتماع "تنفيذي" الكاف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق طلعت

يشهد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على مناقشة 6 بنود تخص بطولات الأندية، إضافة إلى بعض الأمور المتعلقة بعقد حقوق البث مع شركة "لاجاردير".

وكشفت روزنامة المكتب التنفيذي التي حصل "الخليج 365" على نسخة منها بأن اجتماع المكتب التنفيذي الذي سيقام بأحد فنادق القاهرة 21 نوفمبر الجاري، سوف يناقش التفاصيل الخاصة بالعقد الموقع مع "لاجاردير" بخصوص حقوق بث بطولات "كاف".

وينص البند الثاني من روزنامة المكتب التنفيذي على 6 نقاط بخصوص بطولات الأندية كما يلي:

1- الموافقة على الاستاد الذي سيحتضن النهائي.

2- دعم "كاف" للاتحاد المحلي المستضيف للنهائي.

3- تغيير موعد الفترة التكميلية لتسجيل اللاعبين.

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4- كأس السوبر - الاستاد والموعد.

5- تحديث روزنامة البطولات وفقًا لمواعيد نهائيات أمم إفريقيا للمحليين.

6- ممثلين إفريقيا في كأس العالم للأندية 2021.

وبذلك سيحدد في الاتحاد الإفريقي خلال الاجتماع القادم، إمكانية تعديل الموعد الخاص بالفترة الثانية لاستكمال قوائم الأندية المشاركة في بطولات الأندية، بدلًا من الموعد المحدد مسبقًا وهو 1 يناير 2020.

إضافة إلى تحديد الاستاد المستضيف لنهائي دوري أبطال إفريقيا، وموعد ومكان كأس السوبر الإفريقي.

وسيكون من أهم البندو في الاجتماع تحديد قواعد تأهل ممثلي إفريقيا للمشاركة في كأس العالم للأندية 2021، بعدما منح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" 3 مقاعد للقارة السمراء.