مران الزمالك.. ميتشو يطلب مساعدة شيكابالا.. وعودة بوطيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد الهواري:
واصل فريق الزمالك تدريباته الجماعية اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة من أجل الاستعداد لاستئناف مسابقة الدوري بجانب دوري أبطال أفريقيا.
وأفاد مراسل الخليج 365 بنادي الزمالك، أن المدير الفني الصربي ميتشو طلب من قائد الفريق محمود عبد الرازق "شيكابالا" مساعدته خلال المران من أجل منح تعليمات لزملائه.
وشهدت التدريبات الاعتماد على بعض الجمل الفنية والخططية من جانب الصربي ميتشو، حيث ظهر عناصر الفريق الأبيض في حالة تركيز.
وشارك في المران المغربي خالد بوطيب حيث انتظم مهاجم الفريق الأبيض بشكل طبيعي حيث كان اللاعب يشتكي من إصابة في الركبة أبعدته عن التدريبات في الفترة الماضية.
إسلام جابر القادم من صفوف فريق مصر المقاصة في الصيف الماضي شارك أيضًا في التدريبات الجماعية دون التأثر من الإصابة التي كان يعاني منها حيث اشتكى اللاعب بآلام في اليد بعد تعرضه لجزع في مفصل اليد.
ويؤدي جابر التدريبات بدون الرباط الضاغط الذي كان يرتديه بعد انتهاء آلام اليد.
في المقابل، حصل حازم إمام الظهير الأيمن على راحة من تدريبات اليوم، حيث خاض اللاعب تدريبات في صالة الجيمانزيوم للتغلب على حالة الإرهاق التي يعاني منها.
ومن المقرر أن يلعب الزمالك أمام إنبي في 25 من الشهر الجاري قبل أن يبدأ الأبيض مشواره الأفريقي بمواجهة مازيمبي الكونغولي.
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