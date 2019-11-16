تقرير.. 3 أسباب تدعم رحيل محمود علاء عن الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

في الساعات القليلة الماضية عاد محمود علاء مدافع نادي الزمالك ليرتبط بالانتقال من صفوف القلعة البيضاء والاسم هذه المرة الرحيل لصفوف أهلي جدة السعودي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

مصدر بنادي أهلي جدة كشف في تصريحات لـ"الخليج 365" أن النادي السعودي بدأ أخذ خطوات رسمية من أجل التعاقد مع محمود علاء (طالع التفاصيل).

لكن السؤال الذي يدور داخل أذهان محبي الزمالك، هل يرحل علاء عن صفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الشتوية هذا ما سوف نستعرضه في التقرير التالي:

- خاميس رودريجيز خير دليل

في 31 أكتوبر الماضي عندما سؤل أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك عن موقف ناديه من رحيل محمود علاء، أجاب أن اللاعب بالفعل تلقى عرضًا شفويًا في الصيف الماضي.

المشرف على فريق الزمالك أضاف في تصريحات عبر برنامج "مساء الأنوار" :"رفضنا في الصيف الماضي بيع محمود علاء نظرًا لعدم وجود بدائل متاحة في هذا التوقيت بجانب ضغط المباريات".

وكشف :"من الممكن أن نبيع أي لاعب في الفريق كل موسم، صحيح أن الجماهير تريد الحفاظ على النجوم لكن عليهم أن يدركوا أننا لا نرغب في رحيلهم".

وضرب أمير مرتضى المثل بخاميس رودريجيز لاعب بايرن ميونيخ السابق وريال مدريد الحالي، قائلاً :"في بايرن ميونيخ رفضت الإدارة تحويل بند الإعارة لبيع لتقرر في النهاية عدم الحصول على خدمات الكولومبي نظرًا لراتبه الكبير ليعود اللاعب مجددًا للريال".

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- تجديد العقد

ارتبط محمود علاء بتجديد عقده مع الزمالك مع تحسين الراتب وهذا ما سعى إليه اللاعب نظرًا لما قدمه مع الفريق الأبيض منذ انتقاله من وادي دجلة في سوق الانتقالات الشتوية لعام 2017.

علاء منذ انتقاله للزمالك أصبح من الأعمدة الأساسية للفريق الأبيض حيث استطاع صاحب الـ28 عامًا أن يحصل على وصافة هدافي الدوري في الموسم الماضي بعدما سجل 15 هدفًا بفارق ثلاثة أهداف عن أحمد علي هداف المسابقة المحلية.

أمير مرتضى رد حول موقف النادي الأبيض من تجديد عقد علاء، قائلاً :"اللاعبون يتلقوا عروضًا مغرية الأمر الذي يجعلنا نفكر في بيعهم نظرًا لعدم قدرتنا على المساواة المالية مع هذه العروض".

وتابع :"ليس ضروريًا أن نقوم بتحسين رواتب عقود اللاعب كل فترة، محمود علاء على سبيل المثال جاء الزمالك نجمًا على عكس محمد عبد الغني الذي يحتاج لتعديل عقده نظرًا لأنه قادم من فريق درجة ثانية".

- تواجد جروس

قد يكون كريستيان جروس المدير الفني لفريق أهلي جدة أحد العوامل المهمة في رغبة النادي السعودي بالتعاقد مع محمود علاء خاصة أن السويسري قاد مدافع الزمالك خلال الموسم الماضي.

جروس أعلن خلال الأيام الماضية عن رغبته في رحيل المدافع البوسنى زوكانوفيتش لعدم إثبات نفسه الأمر الذي جعل علاء يكون من بين أبرز المرشحين للتواجد على رأس قائمة المطلوبين من جانب المدرب السويسري في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.