هيمنة مصرية.. مجموعات أمم إفريقيا تحت 23 في 10 أرقام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وصلت كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما إلى الدور نصف النهائي المقرر إقامته يوم الثلاثاء المقبل في القاهرة.

مصر صاحبة الأرض تستضيف منتخب جنوب إفريقيا على ملعب استاد القاهرة بتمام الساعة الثامنة مساءً، بينما تصطدم كوت ديفوار مع غانا في استاد السلام في الخامسة مساءً.

وسيحجز الفريقان الفائزان يوم الثلاثاء مقاعدهم في أولمبياد طوكيو 2020، وينضم إليهما الفائز في مباراة المركز الثالث المقررة يوم الجمعة المقبل قبل المباراة النهائية.

نستعرض في السطور التالية 10 ملامح وأرقام من دور المجموعات قبل مباراتي المربع الذهبي:

- 21 هدفا تم تسجيلهم في 12 مباراة بدور المجموعات، وتحقق التعادل السلبي مرتين خلال مباراتي جنوب إفريقيا أمام زامبيا ونيجيريا، وكانت مواجهة مصر وغانا أكثر مباراة شهدت تسجيلا (5 أهداف) بعد فوز الفراعنة (3-2).

- تشهد تلك النسخة المعدل التهديفي الأقل في تاريخ كأس الأمم الأفريقية على مدار الثلاث نسخ (1.75 هدفا في كل مباراة)، إذ جاء 36 هدفا في نسخة 2015 بالسنغال، و35 هدفا في نسخة المغرب 2011.

- منتخب مصر صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة بعد تسجيل ستة أهداف (بمعدل هدفين في كل مباراة) ويليه المنتخب الغاني (5 أهداف)، بينما يعد مالي الأضعف هجوميا بعد فشله في تسجيل أي هدف.

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- منتخب جنوب إفريقيا (منافس مصر في نصف النهائي) صاحب أقوى خط دفاع في المسابقة حيث لم تهتز شباكه بأي هدف في الثلاث مباريات، وسجلت هدفا واحدا طوال مشوارها في الدور الأول.

- منتخب مصر هو الوحيد الذي تأهل بالعلامة الكاملة بعد تصدر المجموعة الأولى بتسع نقاط بالفوز على مالي (1-0)، غانا (3-2) والكاميرون (2-1).

- مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر أول لاعب في تاريخ كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة يسجل في كل مباريات دور المجموعات.

- يتصدر مصطفى محمد قائمة هدافي البطولة برصيد أربعة أهداف حيث سجل في مالي وغانا والكاميرون (هدفين).

- مصطفى محمد على بعد هدفين ليصبح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف في الثلاث النسخ التي أقيمت من البطولة، حيث فاز النيجيري بيتر إتيبو بجائزة أفضل هداف لبطولة 2015 برصيد خمسة أهداف.

- رمضان صبحي قائد منتخب مصر واصل توزيع الهدايا في البطولة حيث قدّم 5 فرص لزملائه، فضلا عن صناعة هدف وتسجيل مثله في مباراة غانا، وهو أكثر من قام بمراوغات ناجحة في البطولة.

- كوامي باه حارس غانا هو أكثر حراس المرمى تألقا في المسابقة (9 تصديات صحيحة)، متفوقا على دارين جونسون حارس جنوب إفريقيا وأدامو أبو بكر حارس نيجيريا (8 تصديات صحيحة لكل منهما).