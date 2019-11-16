مدرب جزر القُمر: سنواجه مصر بنشوة الإنتصار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح أمير عبدو المدير الفني لمنتخب جرز القُمر، أنه سيعتمد على الحالة الذهنية للاعبيه والنشوة التي يعيشونها، من أجل تجاوز مصر في تصفيات أمم إفريقيا التي ستقام في الكاميرون 2021.

وقال أمير عبدو في تصريحاته لإذاعة "راديو فوت انترناسيونال" قبل مواجهة مصر الإثنين المقبل: "أملنا هو التأهل، هناك أهمية كبيرة لأول مباراتين، لقد أدينا مهمتنا في أول مباراة، والآن سنواجه مصر على ملعبنا."

وتابع: "في الاستاد الجديد الذي يتسع لـ15 ألف مشجع، وبعدما لعبنا الفترة الماضية على ستاد قديم إلى حد ما، سيكون لنا هدف هام عندما نلعب لأول مرة على الملعب الجديد."

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وأضاف: "الجمهور ينتظر منا الكثير، سيكون لناد دفعة كبيرة، نحن ننتظر مصر بكل قوة، الهدف هو الاستمرار في العمل لجمع أكبر عدد من النقاط من أجل بلوغ الهدف الذي حددناه مع اللاعبين."

واستطرد: "لقد مللنا مواجهة الصغار، نرغب في المشاركة ببطولة كبيرة مثل أمم إفريقيا، لدينا إصرار على القيام بكل شيء ممكن من أجل التأهل، نحن نسير بشكل جيد، ومن خلال حالتنا الذهنية والنشوة التي نعيشها سنحاول تجاوز مصر على ملعبنا، لدينا الثقة في ذلك."

ويحتل منتخب جرز القُمر صدارة المجموعة السابعة في تصفيات أمم إفريقيا برصيد 3 نقاط من الفوز على توجو، فيما يمتلك الفراعنة نقطة واحدة من التعادل مع كينيا.