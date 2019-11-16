تقرير.. 3 حلول أمام البدري لحل أزمة هجوم المنتخب قبل مواجهة جزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

لا وقت لإعادة الأوراق عند حسام البدري المدير الفني للمنتخب المصري بعد التعادل أمام كينيا (1-1) في المباراة التي أجريت مساء الخميس على ملعب "برج العرب" بالاسكندرية ضمن الجولة الأولى من التصفيات الأمم الأفريقية والمؤهلة لكأس الأمم بالكاميرون 2021.

الإصابات ضربت المنتخب المصري في الفترة الأخيرة خاصة على المستوى الهجومي قبل مباراة الجولة الثانية أمام جزر القمر في مباراة يسعى فيها البدري وفريقه لتحقيق الفوز الرسمي الأول منذ توليه مهمة قيادة "الفراعنة" خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري.

الخط الهجومي أزمة واجهت المنتخب المصري خلال الفترات الماضية خاصة في عهد الثنائي الأجنبي الأرجنتيني هيكتور كوبر والمكسيكي خافيير أجيري، لتستمر هذه الأزمة مع بداية ولاية البدري بعد الإصابات التي ضربت الفريق من ناحية بجانب تواجد عدد من العناصر مع المنتخب الأوليمبي ويأتي من أبرزهم الهداف مصطفى محمد والذي يخوض حاليًا كأس الأمم الأفريقية والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

بداية ضربات البدري كانت بإصابة الثنائي المحترف محمد صلاح نجم ليفربول وأحمد حسن "كوكا" مع سبورتنج براجا، حيث يعاني الأول من إصابة في الكاحل كان قد تجددت في مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي الأحد الماضي في قمة الجولة 12، هذه الإصابة منعت "مو" من تسجيل حضوره مع البدري خلال مباراتي كينيا وجزر القمر.

أما "كوكا" فتعرض مهاجم سبورتنج براجا لإصابة على مستوى الركبة الأمر الذي جعله يجري عملية جراحية مما يعني غيابه عن الملاعب إلى ما يقرب من أربعة إلى ستة أسابيع.

Advertisements

غياب صلاح و"كوكا" جعل البدري يعتمد على أحمد جمعة لقيادة هجوم مصر في مباراة ليبيريا الودية والتي أقيمت مؤخرًا إلى مصر إلا أن المدير الفني للفراعنة قرر في المباراة الرسمية الأولى له الاعتماد على المحترف محمود عبد المنعم "كهربا" لقيادة الهجوم أمام كينيا مع جلوس هداف المصري بين البدلاء.

مباراة كينيا شهدت ظهور جمعة مشاركته كبديلاً عندما كانت تشير النتيجة إلى التعادل بهدف لكل جانب مع تواجد "كهربا" لكن في النهاية المباراة انتهت بحصول مصر نقطة على نقطة في بداية مشوارها نحو الوصول للكاميرون.

وقبل السفر إلى جزر القمر أمس الجمعة أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم عن إصابة جديدة ضربت صفوف المنتخب وهو تعرض أحمد جمعة للإصابة خلال التدريبات ليصبح أمام البدري خيارات محدودة قبل المباراة الثانية.

ثلاثة أوراق أمام البدري في الخط الأمامي لاختيار أحد منهم للمشاركة في مباراة الإثنين إما الاعتماد على "كهربا" مرة أخرى حيث سجل لاعب ديبورتيفو أفيس هدف مصر الوحيد في المباراة الماضية أو اللجوء لحسام حسن مهاجم سموحة، أو الاعتماد على مهاجم وادي دجلة مروان حمدي للمشاركة في اللقاء الرسمي له بقميص الفراعنة.

الأقرب عند البدري هو استخدام "كهربا" لقيادة الهجوم مرة أخرى مع جلوس الثنائي الهجومي على مقاعد البدلاء على أن يتم الاعتماد عليهم وفقًا لأحداث المباراة خاصة أن الثنائي لا يتمتعان بالخبرة الذي يمتلكها "كهربا".