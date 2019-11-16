رضا عبدالعال: طريقة لعبي مع بلدية المحلة "حَلّق الله يسترك"

قال رضا عبدالعال المدير الفني لفريق بلدية المحلة إنه سعيد بتجربته الجديدة في تولي مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم الذي يشارك في دوري القسم الثاني مجموعة بحري.

وأضاف عبدالعال أثناء بث مباشر مع الإعلامي محمد غنيم أنه قبل العرض المقدم إليه من قِبل مسئولي النادي

المحلاوي نظراً لرغبتهم في تحقيق نتائج إيجابية وتوفير كل سُبل الدعم من أجل الصعود للدوري الممتاز.

ورداً على سؤال عن طريقة اللعب التي يفضلها مع الفريق قال عبدالعال " حلق الله يسترك" وهي دي اللي وصلتنا كأس

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العالم.وناشد عبدالعال جماهير الفريق بالصبر على اللاعبين حتى تتحسن النتائج تدريجياً ويعود الفريق لمستواه المعهود، وعن الجهاز المعاون قال أنه لم يصل لإتفاق نهائي ومازالت هناك نقطة إختلاف مع الحاج مصطفى السامولي رئيس النادي من أجل إختيار المتعاونين،

يذكر أن عبدالعال تم تعيينه مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم بنادي بلدية المحلة خلفاً لكرة جابر الذي رحل بسبب سوء النتائج.