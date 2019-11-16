إشادة كبيرة بدور لجنة "الاتصال الحكومي" في نجاح أمم أفريقيا

نالت لجنة الاتصال الحكومي ببطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر حتى 22 نوفمبر الحالي، برئاسة الدكتور أحمد نبيل الشيخ، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة، إشادات كبيرة من اللجنة المنظمة لبطولة ومسئولي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وكافة الوفود المشاركة في البطولة المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.

وتقوم اللجنة بتذليل كافة العقبات لباقي اللجان الفرعية بالبطولة والتنسيق مع كل جهات وأجهزه الدولة التنفيذية، بدءا من حفل القرعة مرورا بحفل الافتتاح ومنافسات البطولة ووصول الوفود في المطار واستقبالهم وإنهاء التأشيرات، وإعفاؤهم منها عند الوصول من خلال التنسيق مع وزاره الطيران، وكذلك الإفراج

والإعفاء الجمركي لملابسهم وأدواتهم من خلال وزاره المالية والتنسيق مع وزارة الكهرباء في توفير المولدات والمحولات لاستادات المباريات والملاعب التدريبية والتنسيق مع وزاره الصحة لتوفير الخدمات الطبية وسيارات الإسعاف، ووزاره التربيه والتعليم في حشد طلاب المدارس.كما تقوم لجنة الاتصال الحكومي بمجهودات كبيرة، في حشد أعضاء من مراكز الشباب للتواجد في المدرجات، والتنسيق مع وزارة النقل لتوفير أتوبيسات النقل العام ومحطات مترو الأنفاق لنقل الجماهير من وإلى الاستادات، بالإضافة للتنسيق مع وزارتي الآثار والسياحة لعرض البرامج والجولات للفرق المشاركة بهدف تنيط السياحة، وكذلك تجهيز ٩ملاعب تدريبية لكل الفرق المشاركة، بخلاف المتابعة اليومية مع كل الجهات للوقوف علي أي مشكلة والتنسيق مع وزارة الداخلية حتى تظهر البطولة بهذا الشكل المشرف.وأكد الدكتور أحمد الشخ رئيس لجنة الاتصال الحكومي، أنه تشرف برئاسة اللجنة بتكليف وتوجيه من الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ومعه عدد من الشباب المميزين في الوزارة، من أجل القيام بدور التنسيق الحكومي بين لجان البطولة مع الوزارات والجهات التنفيذية في الدولة، معبرا عن سعادته بالنجاح الكبير للجنة المنظمة لأمم أفريقية وكافة اللجان الفرعية ومن بينها لجنة الاتصال الحكومي.وأضاف الشيخ، أن البطولة قاربت على الانتهاء بدون أن يشعر أي شخص بوجود أزمات وهي شهادة نجاح كبيرة للجنة المنظمة، مؤكدا أن الجميع يعمل على مدار 24 ساعة من أجل الظهور بشكل مشرف.