حسن حسن يفوز بذهبية بطولة أمريكا المفتوحة للمصارعة

توج حسن حسن لاعب منتخب مصر للمصارعة بالميدالية الذهبية لمنافسات وزن – 77 كجم والتي أقيمت اليوم السبت ،في بطولة أمريكا المفتوحة للمصارعة الرومانية.
وحقق حسن حسن الميدالية الذهبية بعد فوزه فىالمباراة النهائية على بطل رومانيا صاحب فضية بطولة العالم للشباب .
وحقق أحمد حسن الميدالية الفضية، فى منافسات وزن 97 كجم بالبطولة، بعد خسارتهفى النهائى أمام لاعب أمريكي.
ويخوض اللاعب حسن حسن معسكر خارجيا حاليا، في الولايات المتحدة الأمريكية، على حسابه الشخصي، في إطار الاستعدادات لأولمبياد طوكيو 2020، بعد اتهامه للاتحاد المصري للعبة بإهماله، وعدم وضع خطة تدريب وتأهيل له، قبل المشاركة في الدورة الأولمبية.
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