بث مباشر.. مباراة بلجيكا وروسيا بتصفيات أوروبا 2020

تقدم بوابة الوفد بثًا مباشرًا لمشاهدة مباراة منتخب بلجيكا مع مستضيفه روسيا، التي تقام في تمام الساعة السابعة مساءٍ، ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس امم أوروبا " يورو

2020".

وجاء تشكيل بلجيكا على النحو التالي :

حراسة المرمى : كورتوا.

خط الدفاع : ألدرفيردر، بوياتا، فيرميالين، كاستجين.

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خط الوسط : فيتسل، دي براوين، هازارد،

خط اهجوم : إيدين هازارد، روميلو لوكاكو، ميرتينيز.

جدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين المنتخبين انتهت بفوز بلجيكا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت في بلجيكا.

يذكر أن منتخب بلجيكا يحتل ترتيب مجموعته برصيد 24 نقطة، فيما يحل منتخب روسيا وصيفًا برصيد 21 نقطة.