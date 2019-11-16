محمد صفوت يتأهل إلى نهائي بطولة تشالنجر فنلندا للتنس الأرضي

تأهل محمد صفوت لاعب منتخب مصر للتنس الأرضي إلى نهائي بطولة هلسنكي فنلندا ضمن سلسلة بطولات التحدي التشالنجر التي تنظمها رابطة محترفي التنس ATP . و تأهل محمد صفوت للنهائى بعد الفوز على الاعب الأسبانى كارلوس تابرنر المصنف 212 عالميا بمجموعتين للاشئ بنتيجة ( 6-1 / 6-3 ) فى مباراة نصف النهائى . بنتيجة ( 6-1 / 6-3 ) فى مباراة نصف النهائى . يذكر أن محمد صفوت أول لاعب في تاريخ التنس المصري يتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2020 ، من خلال دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب.

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