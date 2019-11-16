مسابقات القسم الثاني تكشف حقيقة تأجيل مباريات الجولة الخامسة بدوري المظاليم

نفى خالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثاني الأخبار التي تم تداولها عن وجود قرار أو نية لتأجيل مباريات الجولة الخامسة من دوري القسم الثاني بمجموعاته الثلاث. من دوري القسم الثاني بمجموعاته الثلاث. وقال كامل في تصريحات خاصة للوفد أنه لا يوجد أي قرار حتى الأن بالتأجل نظراً لإقامة الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر، وأضاف أن لجنة المسابقات لم تتلقى أي شكاوى من الفرق بسبب تقارب المواعيد بين المباريات وبعضها. أي قرار حتى الأن بالتأجل نظراً لإقامة الدور التمهيدي الثالث لكأس مصر، وأضاف أن لجنة المسابقات لم تتلقى أي شكاوى من الفرق بسبب تقارب المواعيد بين المباريات وبعضها.

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