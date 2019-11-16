تشكيل بلجيكا.. هازارد يقود الهجوم أمام روسيا في تصفيات أمم أوروبا

أعلن روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره روسيا، وذلك في المباراة التي تقام بينهما في إطار الجولة التاسعة من مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا "يورو2020".
وجاء تشكيل بلجيكا على النحو التالي :
حراسة المرمى : كورتوا.
خط الدفاع : ألدرفيردر، بوياتا، فيرميالين، كاستجين.
خط الوسط : فيتسل، دي براوين، هازارد،
خط اهجوم : إيدين هازارد، روميلو لوكاكو، ميرتينيز.
جدير بالذكر ان مباراة الذهاب بين المنتخبين انتهت بفوز بلجيكا بنتيجة 3-1، في المباراة التي أقيمت في بلجيكا.
يذكر أن منتخب بلجيكا يحتل ترتيب مجموعته برصيد 24 نقطة، فيما يحل منتخب روسيا وصيفًا برصيد 21 نقطة.
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