سفير مصر يؤازر المنتخب في جزر القمر

قام اليوم محمد جابر أبو الوفا سفير مصر في تنزانيا والقائم بأعمال سفير مصر في جزر القمر بزيارة المنتخب الوطني الأول وحضور تدريبه في استاد جزر القمر ، حيث كان في استقباله د.جمال محمد علي رئيس البعثة ، فيما قرر السفير مد اقامته في جزر القمر لمؤازرة الفريق حتي انتهاء المباراة المقرر اقامتها في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة يوم الإثنين المقبل . جزر القمر ، حيث كان في استقباله د.جمال محمد علي رئيس البعثة ، فيما قرر السفير مد اقامته في جزر القمر لمؤازرة الفريق حتي انتهاء المباراة المقرر اقامتها في الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة يوم الإثنين المقبل .

كما قام بزيارة الفريق وحضور التدريبات أيضا القائم بعمل سفير ليبيا في جزر القمر.

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