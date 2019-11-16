فوز المرج والقبة وتعادل السكة و بنها والشرطة في القسم الثالث

أسفرت نتائج الجولة السابعة للمجموعة السادسة للقسم الثالث عن النتائج التالية :

تصدر فريق السكة الحديد بقيادة جمعة مشهور

بعد تعادله مع فريق بنها بدون أهداف

كانت المباراة قوية من الفريقين

خاض فريق بنها المباراة بتشكيل تكون من

عمرو جابر، إكرام صبحى، محيي إسماعيل، محمد صلاح، أحمد ياسين، محمد مصطفى،

إسلام بيومى، سعيد محمد، عماد إسلام ، وليام، أيمن رشاد

وضم البدلاء كلا من عمر صابر، مهاب على، محمد سلامة ،عبدالرحمن عوض، محمود عبدالسلام، أحمد إيهاب، وائل عبدالفتاح.

بينما بدأ السكة بشكيل ضم كلا من إبراهيم شعلها، مصطفى عبد ربه،

حسن بشندى،

محمود أكمل، المتولي محمود، فتحي مجدى،

عبد العليم السيد، فوزي الكاشف، أحمد عبدالمنعم كشرى، محمد عبدالفتاح شولا، مصطفى جعفر

والبدلاء كلا من

محمد جمال، أحمد علي، مصطفى جلال، حازم شعيب، محمد رمزي، ياسر رضا محمود سعيد الصقر

أدار اللقاء تحكيميًّا الحكم سعيد حمزة حكم ساحة ومحمد عبد المجيد مساعد أول وعلى محمد علي مساعد ثانى.

وحقق فريق الغابة الفوز على فريق شباب بطا بهدفين مقابل هدف سجل هدفي الغابة محمد عرفة ومحمد

السيد

وتعادل فريق البلاستيك مع فريق طوخ بهدفين لكل منهما سجل هدفين البلاستيك محمد الفيل

وسجّل هدفين طوخ أحمد صبحى ومعتز عبدالنبي

وحقق فريق المرج مفاجأة بالفوز على فريق الشرطة بهدف نظيف

ومن مفاجآت الأسبوع فوز فريق سراى القبة خارج ملعبه على فريق الأميرية بهدفين مقابل هدف

وتعادل فريق ألماظة مع فريق بهتيم بدون أهداف

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وتأجيل مباراة العبور مع مصر للتأمين إلى يوم 11/26

وجاء ترتيب المجموعة

1-السكة13 نقطة

2- الشمس 13 نقطة

3- شباب بطا 13 نقطة

4- الشرطة 12 نقطة

5- الغابة 11 نقطة

6- طوخ 10 نقاط

7- الأميرية 9 نقاط

8- بنها 8 نقاط

9- بهتيم 8 نقاط

10- ألماظة 7 نقاط

11- مصر للتأمين 7 نقاط

12- المرج 7 نقاط

13- العبور 6 نقاط

14- البلاستيك 5 نقاط

15-سراى القبة 3 نقاط