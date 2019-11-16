العنصرية الفرنسية مُستمرة مع كريم بنزيمة

أضاف رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم “نويل لو جريت” فصلاً جديدًا من فصول العنصرية التي يواجهها هداف ريال مدريد ذو الأصل الجزائري “كريم بنزيمة” في وسائل الإعلام الفرنسية وأروقة الاتحاد الفرنسي منذ عام 2015.

وأُستبعد كريم بنزيمة من تشكيلة الديوك الزرقاء في بطولة كأس أمم أوروبا التي احتضنتها فرنسا عام 2016، على خلفية اتهامه من قبل الحكومة المحلية في قضية ابتزاز لزميله ماتيو فالبوينا.

وتواصل استبعاد بنزيمة عن صفوف فرنسا خلال التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2018، وفي تصفيات كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

ويبدو أن المدير الفني لفرنسا “ديديه ديشان” ماض في استبعاده للمهاجم الأكثر قدرة على الاستمرار في التشكيل الأساسي لريال مدريد من بعد رحيل راؤول جونزاليس، رغم ظهور هجوم فرنسا بصورة باهتة قبل أشهر معدودة من نهائيات يورو 2020.

ويَنظر رئيس الاتحاد الفرنسي “نويل لو جريت” إلى كريم بنزيمة على أنه مهاجم جيد، متجاهلاً قدرة اللاعب على الاستمرار في أعلى مستوى منذ عام 2009 حتى الآن، وهذا ما لم يفعله أي مهاجم فرنسي في نفس الفترة.

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وقال نويل لو جريت في تصريحات نشرتها ليكيب مساء اليوم السبت “كريم بنزيمة لاعب جيد للغاية، ولم أشكك مطلقًا في إمكانياته الفردية”.

ونسف نويل لو جريت أي أمل في عودة بنزيمة إلى منتخب فرنسا والاكتفاء بالعقوبة التي نالها خلال الخمس سنوات الماضية، قائلاً “المنتخب الفرنسي أمر انتهى بالنسبة لكريم بنزيمة، صحيح أنه يُظهر إمكانيات جيدة مع ريال مدريد كونه أفضل اللاعبين المتواجدين هناك، لكن أمر عودته إلى المنتخب الفرنسي منتهي”.

رد كريم بنزيمة

رفض كريم بنزيمة تفويت الفرصة وقرر الرد على ما قاله نويل لو جريت، عبر تصريح كتبه بنفسه على حسابه الرسمي بموقع تويتر.

وقال بنزيمة “لقد اعتقدت انك لا تتدخل في قرارات المدير الفني للمنتخب، ولكن عليك أن تعرف أنني أنا فقط الذي يمكنه تحديد نهاية مسيرتي الدولية”.

وأضاف “إذا كنت تعتقد أنني انتهيت فدعني ألعب في واحدة من البلدان التي أكون مؤهلاً للعب لصالحها وسنرى”.