اعلان جدول مواعيد مباريات السعودية في كأس خليجي 24

أعلنت اللجنة المنظمة لكأس خليجي 24، اليوم السبت 16-11-2019، جدول مواعيد مباريات منتخب السعودية في البطولة المقرر انطلاقها على الأراضي القطرية نهاية الشهر الجاري.

وجاء الترتيب الجديد لجدول مباريات كأس الخليج العربي 2019 بعد إعلان السعودية والبحرين والإمارات عدولهم عن قرار مقاطعة المشاركة في نسخة هذا العام بسبب إقامتها في قطر.

وكان من المنتظر افتتاح البطولة يوم 24 نوفمبر الجاري، لكن تم تقديم موعد الافتتاح لمدة يومين كي تستطيع منتخبات السعودية والبحرين والإمارات تحضير أنفسهم بالصورة اللازمة، لا سيما في ظل انشغالهم بمباريات تصفيات كأس العالم 2022 هذا الشهر.

والتالي جدول مواعيد مباريات منتخب السعودية في خليجي 24: