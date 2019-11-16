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اعلان جدول مواعيد مباريات السعودية في كأس خليجي 24

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محمود ماهر 0 تبليغ

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أعلنت اللجنة المنظمة لكأس خليجي 24، اليوم السبت 16-11-2019، جدول مواعيد مباريات منتخب في البطولة المقرر انطلاقها على الأراضي القطرية نهاية الشهر الجاري.

وجاء الترتيب الجديد لجدول مباريات كأس الخليج العربي 2019 بعد إعلان السعودية والبحرين والإمارات عدولهم عن قرار مقاطعة المشاركة في نسخة هذا العام بسبب إقامتها في قطر.

وكان من المنتظر افتتاح البطولة يوم 24 نوفمبر الجاري، لكن تم تقديم موعد الافتتاح لمدة يومين كي تستطيع منتخبات السعودية والبحرين والإمارات تحضير أنفسهم بالصورة اللازمة، لا سيما في ظل انشغالهم بمباريات تصفيات كأس العالم 2022 هذا الشهر.

والتالي جدول مواعيد مباريات منتخب السعودية في خليجي 24:

قرعة كأس خليجي 24 في قطر 2019 (صور: Getty)

المباراة ????

الموعد ⏰

الجولة ???? والملعب ????

السعودية الكويت

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يوم 27-11-2019، الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينيتش

الجولة الأولى من المجموعة الثانية  ملعب عبد الله بن خليفة

السعودية البحرين

يوم 30-11-2019، الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينيتش

الجولة الثانية من المجموعة الثانية  ملعب عبد الله بن خليفة

السعودية سلطنة عمان

يوم 2-12-2019، الساعة 20:00 بتوقيت السعودية، 19:00 بتوقيت مصر، 17:00 بتوقيت جرينيتش

الجولة الثالثة من المجموعة الثانية  ملعب عبد الله بن خليفة

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