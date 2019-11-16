مانشستر يونايتد في صراع مع آرسنال على مدافع يوفنتوس

أرسلت إدارة مانشستر يونايتد كشاف إلى تركيا هذا الأسبوع لمراقبة مستوى المدافع الدولي التركي “ميريح ديميريل” في مباراة بلاده أمام آيسلندا بالجولة السابعة من التصفيات المؤهلة إلى يورو 2020.

مانشستر يونايتد انضم إلى آرسنال وميلان في صراع التوقيع مع المدافع البالغ من العمر 21 عامًا خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وانضم ميريح ديميريل إلى صفوف يوفنتوس في الميركاتو الصيفي الماضي، لكنه لم يُقنع بعد المدير الفني الجديد للسيدة العجوز “ماوريتسيو ساري” بعد مشاركة يتيمة في السيري آ.

وقالت صحيفة توتو سبورت الإيطالية في عددها الصادر اليوم السبت “ميريح ديميريل بديل ثالث في يوفنتوس، الثنائي ليوناردو بونوتشي وماتياس دي ليخت هي الخيارات الأولى بالنسبة لساري في منطقة قلب ادفاع، ميريح ديميريل فشل في إقناع المدير الفني السابق لنادي تشيلسي بأن يكون ضمن تشكيلته الأساسية في أي مباراة”.

وأضافت “قد يكون الدوري الإنجليزي هو الواجهة الجديدة للمدافع الدولي التركي بالانتقال إلى مانشستر يونايتد أو آرسنال، كلاهما حريصان على التعاقد معه.

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وزعمت نفس الصحيفة أن كلا الناديين أرسلا كشافين لمشاهدة ميريح ديميريل وهو يلعب مع تركيا في تصفيات يورو 2020 أمام آيسلندا ليلة يوم الخميس الماضي.

وأوضح التقرير أن الكشافة أعجبوا بما رأوا من جانب فريق المدرب “سينول جونيس”، حيث فشل المنتخب الآيسلندي في التسجيل وظهر دفاع تركيا قويًا للغاية.

لكن آرسنال ومانشستر يونايتد سيواجهان منافسة قوية من ميلان الذي يتطلع لإغراء ميريح ديميريل بلعب دور أساسي خلال النصف الثاني من الموسم الجاري.

ولن يمانع يوفنتوس – حسب قول توتو سبورت – في بيع ميريح ديميريل بمبلغ 34 مليون جنيه إسترليني في الميركاتو الشتوي، ويقال أن فريق شمال لندن “آرسنال” يحضرون عرضًا بتلك القيمة.

وقالت صحيفة ذا صن البريطانية “آرسنال الأوفر حظًا لأن عرضه أكبر من عرض مانشستر يونايتد الذي أبدى استعداده لدفع 26 مليون إسترليني”.