نتيجة مباراة كوت دي فوار والنيجر في تصفيات أفريقيا 2021

يستضيف اليوم منتخب كوت دي فوار نظيره منتخب النيجر فى إطار منافسات الجولة الأولي للمجموعة الحادية عشر (k) فى تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وستقام المباراة على ملعب “فيليكس هوفويت بواني” بالعاصمة أبدجان, مساء اليوم السبت 16-11-2019, فى تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر, الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش.

وتُعد المجموعة الـ11 (K) ضمن أقوى مجموعات تصفيات أفريقيا حيث تضم منتخب مدغشقر الذي أذهل الجميع في كأس أمم أفريقيا 2019 بالتأهل إلى الدور ربع النهائي، بالاضافة إلى المنتخب الإثيوبي المتطور.

تقابل المنتخبين في 7 مباريات رسمية سابقة، كانت الغلبة لأفيال كوت ديفوار في 6 مباريات، بينما حسم التعادل نتيجة مباراة وحيدة بينهما، ولم يفز منتخب النيجر في أي مباراة.

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وقد شارك منتخب كوت ديفوار في بطولة كأس أمم إفريقيا 24 مرة سابقة، وحقق لقب البطولة مرتين طوال تاريخه وذلك في نسختي البطولة 1992، 2015، أما بالنسبة لمنتخب النيجر شارك في البطولة القارية مرتين فقط، عامي 2012، 2013، وودع منافسات البطولة من الدور الأول.

ويتأهل من تلك التصفيات المنتخبات أصحاب المراكز الأول والثاني فى كل مجموعة للنهائيات وفي حالة احتلال منتخب الكاميرون المركزين الأول أو الثاني بمجموعته، أما في حالة تواجده في المركزين الثالث أو الرابع، فسوف يتأهل أفضل 11 منتخبًا حصلوا على المركز الثاني فى المجموعات الـ12 بالإضافة لمتصدري تلك المجموعات.