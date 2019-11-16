هل ريتا السبب؟ رياض محرز ينسحب من معسكر الجزائر

انسحب نجم مانشستر سيتي “رياض محرز” من معسكر منتخب الجزائر، اليوم السبت 16-11-2019، لأسباب شخصية.

وقرر المدير الفني لمنتخب الجزائر “جمال بلماضي” إعفاء قائد الفريق من السفر إلى بوتسوانا للمشاركة في مباراة الجولة الثانية من تصفيات أمم أفريقيا 2021.

وساعد صاحب الـ 28 عامًا منتخب الجزائر للفوز في افتتاح هذه التصفيات بنتيجة عريضة قوامها خمسة أهداف دون رد أمام منتخب زامبيا على ملعب مصطفى تشاكر في البليدة أول أمس الخميس.

لكن اللاعب لم يسافر مع بعثة الفريق يوم الجمعة للاستعداد لمواجهة بوتسوانا خارج الديار، وقال جمال بلماضي إن مشكلة شخصية حدثت لرياض محرز تطلبت منه السماح له بالرحيل دون أي توضيح إضافي.

وكان رياض محرز – لاعب ليستر سيتي السابق – سجل ثلاثة أهداف مع مانشستر سيتي في 14 مباراة لعبها هذا الموسم.

وساهم اللاعب في تتويج الجزائر بلقب كأس أمم أفريقيا 2019 التي أقيمت في مصر خلال شهري يونيه ويوليو، لترفع الجزائر رصيدها للقبين في هذه الكأس.

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ريتا السبب؟

تعتقد صحيفة ذا صن البريطانية أن أمر مغادرة محرز لمعسكر الجزائر له علاقة وثيقة بزوجته بسبب صور جمعتها ببطل العالم في الوزن الثقيل “ديوناتي ويلدير” في أحد الملاهي الليلية هذا الشهر.

وأضافت الصحيفة “زوجة محرز (ريتا) كانت تتحدث باهتمام مع بطل العالم في الوزن الثقيل في ملهى ليلي في مدينة مانشستر، لكن لا يوجد ما يُشير إلى أن ذلك هو سبب انسحابه من معسكر الجزائر”.

ريتا التي تبلغ من العمر 25 عامًا، أم لطفلين من رياض محرز، وكانت تعمل كعارضة أزياء في السابق، وتزوجت من محرز في حفل سري في أغسطس 2015 بعد أن دامت علاقتهما 3 سنوات دون زواج بعدما تقابلا في شارع أوكسفورد في لندن قبل أن يتبادلا أرقام الهواتف.

وقال مصدر لصحيفة ذا صن “ريتا كانت تتحدث وتضحك وتمزح مع ويلدر (34 عامًا)، ويمكنك أن ترى الكيمياء بينهما، ووجود اتصال حقيقي، ولاحظ الجميع ذلك جيدًا أثناء تواجدهما معًا في الملهى الليلي”.

وقال شاهد عيان “هذا الملهى يمتليء بلاعبي كرة القدم، وحتى هناك بعض زملاء محرز في مانشستر سيتي شاهدوا تلك الواقعة، وكانت ريتا في الواقع مع شقيقات رياض محرز، ويبدو أنهم لم يكونوا سعداء بما كان يجري، حتى أن إحداهن ذهبت وأخذت ريتا بعيدًا عن ديونتاي الذي كان يحاول إبقائها معه”.