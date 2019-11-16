رياضة | تردد قناة الزمالك الجديدة 2019.. لمعرفة تردد قناة Zamalek Channel فور انطلاقها اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة الزمالك الجديدة 2019.. لمعرفة تردد قناة Zamalek Channel فور انطلاقها اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019، حيث تتجه أنظار عشاق جماهير القلعة البيضاء، مساء اليوم صوب قناة الزمالك الجديدة المنتظر انطلاقها مساء اليوم، لمتابعة القناة الخاصة بنقل أخبار النادي في مختلف الألعاب الرياضية.

وتبحث جماهير الفارس الأبيض، عن تردد قناة الزمالك الجديدة 2019، التي أكدت إدارة النادي على انطلاقها اليوم، لذلك نقدم لكم في السطور التالية تردد القناة وموعد انطلاقها.

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019

أكدت إدارة نادي الزمالك، برئاسة المستشار مرتضى منصور، في تصريحات سابقة على أن قناة الزمالك الجديدة من المقرر انطلاقها يوم 16 نوفمبر لعام 2019، على أن تقدم االعديد من المباريات المختلفة لنادي الزمالك في كافة الأصعدة الرياضية انطلاقا من كرة القدم، والسلة، واليد، يقدمها أبرز الإعلاميين الرياضيين في مصر.

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 على قمر عرب سات Zamalek Channel

يمكنكم الحصول على تردد قناة الزمالك عبر قمر عرب سات من خلال اتباع الخطوات التالية:

التردد: 12029

معامل التصحيح: 4/3

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: عمودي.

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 على قمر يوتلسات Zamalek Channel

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يمكنكم الحصول على تردد قناة الزمالك عبر قمر يوتلسات من خلال اتباع الخطوات التالية:

التردد: 11595

معامل التصحيح: 4/3

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الزمالك الجديدة 2019 على نايل سات Zamalek Channel

يمكنكم الحصول على تردد قناة الزمالك عبر قمر نايل سات من خلال اتباع الخطوات التالية:

التردد: 110219

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

ومن الجدير بالذكر أن هناك كوكبة من نجوم الإعلام الرياضي سيقومون بتقديم البرامج الرياضية على قناة الزمالك الجديدة، ومن أبرزهم الكابتن: خالد الغندور، الصحفي: أحمد جمال، الكابتن: أحمد عبد الحليم، الصحفي منتصر الرفاعي، الكابتن أحمد سمير، الصحفي شادي عيسى، الكابتن طارق يحيي، الصحفي إيهاب الفولي.