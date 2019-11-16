رياضة | بطلب من ميسي.. برشلونة يستعد لحسم صفقة قوية في الشتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بطلب من ميسي.. برشلونة يستعد لحسم صفقة قوية في الشتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي برشلونة الإسباني لحسم صفقة قوية ومفاجأة للجميع خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة لتدعيم أحد مراكز الفريق.

برشلونة يستهدف ضم كيميتش

وأكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة يستهدف ضم الألماني جوشوا كيميتش الظهير الأيمن لنادي بايرن ميونخ الألماني خلال فترة اتتقالات يناير القادمة.

سبب رغبة برشلونة في ضم كيميتش

وأشارت التقارير الصحفية أن نادي برشلونة يرغب في ضم كيميتش في يناير القادم لتدعيم مركز الظهير الأيمن في الفريق حيث يرى النادي أنه يوجد عجز واضح في هذا المركز منذ رحيل البرازيلي داني ألفيش.

عرض ضخم من برشلونة لضم كيميتش

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وكشفت التقارير الصحفية أن نادي برشلونة يجهز عرض مالي ضخم لتقديمه لنادي بايرن ميونخ لضم كيميتش في الشتاء القادم.

عقد كيميتش مع بايرن ميونخ

كما ذكرت التقارير أن عقد كيميتش مع عقد كيميتش مع نادي بايرن ميونخ بعد 3 مواسم قادمة بخلاف الموسم الحالي حتى عام 2023.

مشاركات كيميتش مع نادي بايرن ميونخ هذا الموسم

وقد شارك جوشوا كيميتش في 22 مباراة حتى الآن مع نادي بايرن ميونخ خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم هدف وحيد وصنع خمسة أهداف آخرين.

ترتيب بايرن ميونخ في الدوري الألماني الممتاز

ويتواجد نادي بايرن ميونخ في المركز الثالث من جدول ترتيب الدوري الألماني الممتاز برصيد 21 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.