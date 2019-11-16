رياضة | تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قناة تايم سبورت الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا في نصف نهائي أمم إفريقيا تحت 23 سنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسدل الستار أمس الجمعة 15 نوفمبر عن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ليتحدد رسميا متنافسي الدور نصف النهائي من البطولة.

جنوب إفريقيا يلاقي مصر في كأس أمم إفريقيا

وسيواجه منتخب جنوب إفريقيا تحت 23 عام نظيره منتخب مصر في الدوري نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام عقب التعادل مع منتخب نيجيريا اليوم سلبيا في أخر مباريات دور المجموعات.

ويستعد منتخب مصر تحت 23 عام لمواجهة نظيره منتخب جنوب إفريقيا يوم الثلاثاء القادم 19 نوفمبر ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا

وستذاع مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الثلاثاء القادم على قناة "BEIN SPORTS HD 10" وعلى قناة "تايم سبورت".

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موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا في كأس أمم إفريقيا

وستلعب مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهرة.

تردد قناة تايم سبورت الفضائي والأرضي

ويقدم موقع "الخليج 365 الرياضي" التردد الأرضي والفضائي لقناة تايم سبورت TIME SPORT كالآتي:

يمكنك متابعة قناة تايم سبورت عبر تردد القناة الثانية الأرضية بعد تقوية البث الرقمي الأرضي أو ضبط تردد القناة على القمر الصناعي "النايل سات 11449، ومعدل الترميز 27500 أو التردد الأرضي UHF 32.

ولمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام يجب أن تقوم باستقبال دعم البث الأرضي الرقمي في شاشة التلفزيون، ثم تذهب إلى الإعدادات ثم الذهاب إلى القنوات وعمل توليف تلقائي من إعداد القناة، واختيار بحث رقمي فقط، واختيار قناة تايم سبورت.