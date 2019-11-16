رياضة | فوز إطسا وتعادل طامية وسنورس ورأس غارب في جولة نارية بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز إطسا وتعادل طامية وسنورس ورأس غارب في جولة نارية بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم 4 مباريات في إفتتاح الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الرابعة بدورى القسم القسم الثالث.

وشهدت تلك الجولة قمة الإثارة، في جميع الملاعب التي شهدت منافسات نارية حتى الوقت القاتل.

نجح فريق مركز شباب اطسا فى تحقيق فوز مثير على ضيفه عاملين غارب بنتيجة 3 / 2 بالمباراة التى أقيمت على ملعب اطسا الرياضى بالفيوم , وبهذه النتيجة يرتفع رصيد اطسا لثمانى نقاط متساويا مع عاملين غارب بذات الرصيد .

وأدار المباراة الحكم أحمد ماجد، وعاونه السيد حسن، ومحمد عبد الله.

فيما تعادل ناصر بنى سويف بقيادة مديره الفنى ياسر رجب امام ضيفه مركز شباب سنورس بنتيجة 3/3 بالمباراة التى جمعت بين الفريقان بملعب ناصر بنى سويف ليرتفع رصيد ناصر بنى سويف للنقطة الرابعة فيما ارتفع رصيد سنورس للنقطة الخامسة .

وأدار المباراة الحكم محمد مجدي، وعاونه ماجد مرسي، وأحمد جمال.

كما تعادل ببا الرياضى بملعب ووسط جمهوره امام ضيفه طامية متذيل جدول المسابقة بالمباراة التى أقيمت بملعب مركز شباب ببا ورغم نجاح لاعبي طامية فى احراز هدف الفريق بالدقيقة 91 الا ان ابناء ببا ادركوا التعادل بالدقيقة 95.

وأدار المباراة وليد وهب، وأحمد طارق، ومحمد مصطفى.

وتعادل مركز شباب الفيوم امام رأس غارب نتيجة 1/1 ورغم تقدم غارب عن طريق محمد عيد حامد الا ابناء شباب الفيوم نجحوا فى ادراك التعادل عن طريق ايمن محمد سعد وبهذه النتيجة يرتفع رصيد شباب الفيوم للنقطة السابعة فيما يصل رصيد راس غارب للنقطة الثامنة .

وأدار المباراة مصطفى خفاجه، ومحمد خليفه، وأمين كالا.

ويلعب يوم الأحد فريق سمسطا مباراة قوية أمام ابو كساة بملعبه بالفيوم ، ويطمح أبناء سمسطا فى تحقيق فوز والتقدم لوسط الجدول خاصة وأن الفريق يحتل المركز الحادى عشر برصيد 3 نقاط فيما يحتل ابو كسأة المركز العاشر بذات الرصيد .

تختتم تلك الجولة يوم الإثنين، بلقاء الواسطى متصدر المجموعة برصيد 9 نقاط بقيادة مديره الفنى أحمد الجيوشى الذي سيحل ضيفا ثقيلا على مركز شباب ابشواى ويطمح الواسطى فى عدم فقدان أى نقاط تؤثر على تصدره للمجموعة فيما يطمح ابشواى فى الفوز على أرضه ووسط جمهور خاصة فى ظل احتلاله المركز 12 برصيد نقطتين .

ترتيب المجموعة الرابعة

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1- الواسطى 9 نقاط

2- مطارطارس 8 نقاط

3- عاملين غارب 8 نقاط

4- رأس غارب 8 نقاط

5- مركز شباب الفيوم 7 نقاط

6- اطسا 8 نقاط

7- ناصر بنى سويف 5 نقاط

8 - شباب ببا 5 نقاط

9- شباب سنورس 5 نقاط

10- ابو كساة 3 نقاط

11- سمسطا 3 نقاط

12- إبشواى نقطتين

13 - طامية نقطتين