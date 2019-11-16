رياضة | فوز اكتوبر وحلوان والإتصالات وهزيمة أبو النمرس بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز اكتوبر وحلوان والإتصالات وهزيمة أبو النمرس بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مواجهات بالاسبوع السادس بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، عن فوز حلوان العام على بشتيل بهدفين مقابل هدف، سجلهما بورما وحماده حسين.

وفاز أكتوبر على البدرشين بثلاث أهداف مقابل هدف، بينما نجح القومي في خطف ثلاث نقاط هامة من أبو النمرس عقب الفوز بهدف للاعب وليد فيصل فى الدقيقة 95 من عمر المباراة.

وفاز الإتصالات على الصيد بهدف نظيف، سجله اللاعب محمود إبراهيم فى الدقيقة 31 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني احتسب حكم المباراة هدف التعادل للصيد في الدقيقة 51، ولكن ألغاه المساعد بداعي التسلل ، وعدم احتسابه لركلة جزاء إعتراض عليها فريق الصيد.

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وقام حكم المباراة بطرد أحمد رضوان المدير الفني للإتصالات بعد اعتراضه على قرارات حكم المباراة،

بينمأ تاجل مباراة جولدي والعياط لمدة 24 ساعة، ، وتختتم مباريات الأسبوع السادس يوم الاثنين بلقائي جينيس والمعادي، والدخان والصف.

ترتيب المجموعة الخامسة:

1) الإتصالات 15 نقطة

2) الدخان 12 نقطة

3) حلوان العام 12 نقطة

4) أبو النمرس 10 نقاط

5) القومي 10 نقاط

6) جولدي 10 نقاط

7) أكتوبر 8 نقاط

8- جينيس 6 نقاط

9) الصف 6 نقاط

10) بشتيل 6 نقاط

11) الصيد 5 نقاط

12) المعادي 4 نقاط

13) البدرشين 3 نقاط

14) العياط نقطتين