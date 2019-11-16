رياضة | نيمار يُهدد ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نيمار يُهدد ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت العديد من التقارير الفرنسية و الاسبانية اقتراب اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي اقتراب شفائه و المشاركة أمام ريال مدريد ضمن منافسات الجولة القادمة من بطولة دروي أبطال أوروبا والتي ستجمع بين الفريقين علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وكان نيمار قد تعرض للإصابة في الفخذ الأيسر فى أكتوبر مع المنتخب البرازيلي في أسبوع الفيفا الدولي ادي الي غيابه لأكثر من شهر ونصف ويبذل البرازيلي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي قصارى جهده للتعافي من إصابته، ليلحق بمواجهة ريال مدريد، في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة سبورت الاسبانية الشهيرة أن كل المؤشرات تؤكد لحاق اللاعب الدولي البرازيلي نيمار بمواجهة ريال مدريد المقبلة في دوري أبطال أوروبا و التي ستقام على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم 26 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من عمر البطولة الأوربية الشهيرة وان اللاعب يسير وفقًا للمخطط الذي وضعه أطباء باريس سان جيرمان، وسيكون الاختبار الأول له أمام ليل في الدوري الفرنسي الممتاز قبل مواجهة ريال مدريد.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين الفريقين يوم 26 نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد.