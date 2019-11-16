رياضة | رسالة هامة من محمد صلاح للاعبي منتحب مصر قبل موقعة جزر القمر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة هامة من محمد صلاح للاعبي منتحب مصر قبل موقعة جزر القمر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي، رسالة هامة للاعبي منتخب مصر قبل موقعة جزر القمر الأثنين المقبل، في إطار مباريات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

وتواصل الفرعون المصري محمد صلاح، مع جهاز المنتخب وبعض اللاعبين، بعد التعادل أمام كينيا، وقام نجم ليفربول بدعم اللاعبين معنويا والشد من أزرهم، وأكد لهم على ثقته في قدراتهم على تحقيق الفوز على جزر القمر وتصدر المجموعة.

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وأكد صلاح للاعبين، أن لقاء كينيا كان مجرد كبوة وأن التوفيق لم يحالف اللاعبين في العديد من الفرص، وطالبهم ببذل كل مالديهم في مباراة جزر القمر.

وتابع صلاح للاعبي الفراعنة، أنه كان يمنى النفس بالتواجد خلال مباراة كينيا ثم مباراة جزر القمر، ولكن الإصابة منعته من ذلك، وأنه سيعود أقوى خلال المعسكر القادم، وسيقدم أفضل ما لديه لإعادة الفراعنة لمستواهم الطبيعي.

وكان الدكتور محمد أبوالعلا طبيب منتخب مصر، قد أكد عدم جاهزية محمد صلاح لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر، بعد الكشف عليه والفحوصات المكثفة التي أكدت إصابته مع ليفربول واحتياجه لخوض برنامج علاجي، ليغادر صلاح معسكر الفراعنة.