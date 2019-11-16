رياضة | موعد مباراة الهلال واوراوا القادمة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة الهلال واوراوا القادمة في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي الهلال السعودي ضيفًا ثقيلاً على فريق اوراوا الياباني في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019، وذلك في يوم الأحد 24 نوفمبر 2019، والتي تعد هي مباراة التتويج بلقب دوري أبطال آسيا سوف تقام على ملعب سايتاما الشهير باليابان، وعلى نجوم الهلال السفر إلى اليابان ثم العودة للرياض بكأس البطولة من هناك، مهمة بالطبع صعبة لكنها ليست مستحيلة، حيث اقترب الهلال من الفوز بالذهب القاري بعد الفوز في مباراة الذهاب بهدف مقابل لاشئ سجله اللاعب أندريه كاريلو.

تسير كل الأمور لمصلحة الهلال السعودي نحو الفوز بالذهب في بطولة آسيا والتأهل إلى كأس العالم للأندية 2019، حيث حقق المنتخب السعودي الأول فوز صعب في مباراة قوية خارج ملعبه على منتخب أوزبكستان بنتيجة 3-2 في تصفيات كأس العالم، وهو ما يعطي دفعة قوية لنادي الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الإياب ضد اوراوا الياباني، ولكن على نجوم الهلال احترام المنافس جيدًا لأنه بالفعل واحد من أقوى أندية القارة ونتيجة الهدف دون لا شئ غير مجزية للإطمئنان بالفوز باللقب.

سوف تتمكن كل الجماهير من مشاهدة المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال آسيا 2019 عبر قناة بي ان سبورتس ، والتي سوف تقدم تغطية شاملة للمباراة مع أقوى استوديو تحليلي، يدخل الهلال السعودي المباراة بصفوف مكتملة، يقود الأزرق في اليابان النجوم سالم الدوسري وسلمان الفرج ، موعد مباراة الإياب بين الهلال واوراوا في نهائي آسيا يوم 24 نوفمبر عند الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.