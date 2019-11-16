رياضة | عمر السومة يعلن عن دعمه للهلال في نهائي أبطال آسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر السومة يعلن عن دعمه للهلال في نهائي أبطال آسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المهاجم السوري عمر السومة لاعب نادي أهلي جدة ، بأنه سيشجع ويدعم فريق الهلال السعودي، في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا ، على حساب أوراوا ريد دياموندز الياباني.

ويستعد نادي الهلال ، لخوض مباراة الإياب في نهائي دوري أبطال آسيا أمام أوراوا ريد دياموندز، والتي ستلعب في 24 نوفمبرالجاري، علمًا بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز الفريق السعودي بهدف دون رد في ملعب محيط الرعب.

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وقال نجم أهلي جدة في تصريحات : "بالتأكيد ، سوف أقوم بتشجع نادي الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا".

وأكمل "أنا أتمنى الفوز لفريق الهلال لأنه فريق عربي ويمثل المملكة العربية السعودية ، كلنا مع الزعيم والتالتة تابتة يا هلال بالتوفيق لك".

ويسعى نادي الهلال السعودي في حصد بطولة دوري أبطال آسيا ، وذلك للمرة الثالثة في تاريخه ، بعد غياب 19 عامًا عن بطولات الزعيم.