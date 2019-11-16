رياضة | تعادل السكة الحديد وفوز المرج وسراي القبة وتعادل بهتيم في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل السكة الحديد وفوز المرج وسراي القبة وتعادل بهتيم في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت نتائج الجولة السابعة للمجموعة السادسة للقسم الثالث عن تعادل فريق السكة الحديد خارج ملعبه مع فريق بنها، بدون أهداف.

خاض فريق بنها المباراة بتشكيل تكون من: عمرو جابر، إكرام صبحى، محي اسماعيل، محمد صلاح، أحمد ياسين، محمد مصطفى، إسلام بيومى، سعيد محمد، عماد إسلام، وليام، أيمن رشاد قله.

البدلاء: عمر صابر،مهاب على، محمد سلامة،عبد الرحمن عوض، محمود عبد السلام، أحمد إيهاب، وائل عبد الفتاح.

بينما بدأ السكة بشكيل ضم ابراهيم شعللها، مصطفى عبد ربه، حسن بشندى،

محمود أكمل، المتولي محمود، فتحي مجدى، عبد العليم السيد، فوزي الكاشف، أحمد عبد المنعم كشرى، محمد عبد الفتاح شولا، مصطفى جعفر

البدلاء: محمد جمال، أحمد علي، مصطفى جلال، حازم شعيب، محمد رمزي، ياسر رضا محمود الصقر.

أدار اللقاء تحكيمي الحكم سعيد حمزه حكم ساحة ومحمد عبد المجيد مساعد أول وعلى محمد علي مساعد ثانى٠

وحقق فريق الغابة الفوز على فريق شباب بطا بهدفين مقابل هدف سجل هدفين الغابة محمد عرفه ومحمد السيد.

وتعادل فريق البلاستيك مع فريق طوخ بهدفين لكل منهما سجل هدفين البلاستيك محمد الفيل، وسجل هدفين طوخ أحمد صبحى ومعتز عبد النبي.

وحقق فريق المرج مفاجأة بالفوز على فريق الشرطة بهدف نظيف.

ومن مفاجآت الأسبوع فاز فريق سراى القبة خارج ملعبة على فريق الأميرية بهدفين مقابل هدف.

وتعادل فريق ألماظة مع فريق بهتيم بدون أهداف، وتأجلت مباراة العبور مع مصر للتأمين إلى26 نوفمبر.

ترتيب المجموعة السادسة

1-السكة الحديد 13 نقطة

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2- الشمس 13 نقطة

3- شباب بطا 13 نقطة

4- الشرطة 12 نقطة

5- الغابة 11 نقطة

6- طوخ 10 نقاط

7- الأميرية 9 نقاط

8- ألماظة 9 نقاط

9- بنها 8 نقاط

10- بهتيم 8 نقاط

11- مصر للتأمين 7 نقاط

12- المرج 7 نقاط

13- العبور 6 نقاط

14- البلاستيك 5 نقاط

15-سراى القبة 3 نقاط