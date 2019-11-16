رياضة | عقبة كبيرة تواجه الأهلي في ضم رمضان صبحي بشكل نهائي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عقبة كبيرة تواجه الأهلي في ضم رمضان صبحي بشكل نهائي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب النادي الأهلي في ضم رمضان صبحي لاعب الفريق ، ببقاء داخل القلعة الحمراء والحصول على خدماته بشكل نهائي من ناديه هيدرسفيلد الإنجليزي.

كما أوضح النادي الأهلي أن رغبة اللاعب ستكون حاسمة بشكل كبير ، وتساعدنا في التفاوض مع فريقه الإنجليزي نظراً للمبلغ الكبير الذي من المتوقع أن يطلبه الأخير حتى يتخلى عنه.

وبدأ بالفعل النادي الأهلي في تفاوض شفهي مع النادي الإنجليزي ، نقل خلالها الفريق الأحمر رغبته في الإبقاء على رمضان صبحي وطلب من النادي الإنجليزي معرفة المقابل المادي المطلوب مقابل ترك رمضان صبحي.

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كما أن جرت مفاوضات مع رمضان صبحي ، من مسؤولي الأهلي لإقناعه بضرورة استمراره مع الفريق وأهميته داخل جدران القلعة الحمراء مع التأكيد على تعويضه ماليًا ورفع راتبه .

وستكون هناك عقبة كبيرة أمام النادي الأهلي في استمرار صبحي مع القلعة الحمراء ، بعد مد إعارته حتى نهاية الموسم الحالي بسبب وصول عروض للاعب في مقدمتها أندية من الدوري الإيطالي ، والدوري الإنجليزي الممتاز.

يذكر أن رمضان صبحي يشارك مع منتخب مصر الأولمبي في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلتة لأولمبياد طوكيو 2020 ، والتي تستضيفها مصر ، وسيلعب المنتخب الوطني مع نظيره جنوب إفريقيا ، في المباراة قبل النهائي يوم الثلاثاء في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة.