رياضة | مطروح يهزم مركز شباب الحمام والضبعة يتخطي الشرطة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مطروح يهزم مركز شباب الحمام والضبعة يتخطي الشرطة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي مطروح في تحقيق فوزا كبيرا علي شباب الحمام بأربعة أهداف نظيفة في إطار مباريات الجولة الثالثة للمجموعة الرابعة عشر لدوري القسم الثالث.

ليرفع مطروح رصيدة للنقطة الثالثة بعد هزيمتة في أول مباراتين بالدوري بينما مازال شباب الحمام بدون نقاط ليتزيل جدول ترتيب المجموعة.

وفي نفس إطار مباريات الجولة نجح شباب الضبعة في تحقيق فوزا مهما علي الشرطة المطروحي بهدف نظيف ليرفع رصيدة للنقطة الخامسة بعد تعادلة في أول جولتين بينما يتوقف رصيد الشرطة عند نقطة وحيدة.

وكان قد حقق المصري السلومي فوزا أمس علي برج العرب بهدفين لهدف ليتصدر المجموعة برصيد 7 نقاط.

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وتختتم مباريات الجولة غدا بلقاء من العيار الثقيل حيث يواجهة الحرية صاحب ال3 نقاط فريق الجزيرة صاحب ال4 نقاط ويسعي الفريقين للفوز للصعود لقمة المجموعة مع المصري السلومي.

ترتيب المجموعة الرابعة عشر

1- المصري 7 نقاط

2- شباب الضبعة 5 نقاط

3- مطروح 4 نقاط

4- الجزيرة 4 نقاط

5- الهلال 4 نقاط

6- الحرية 3 نقاط

7- برج العرب نقطة

8- الشرطة نقطة

9- م.شباب الحمام صفر