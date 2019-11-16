رياضة | من أجل سحق أوروبا.. ريال مدريد يقترب من ضم 5 صفقات من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر من أجل سحق أوروبا.. ريال مدريد يقترب من ضم 5 صفقات من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير إعلامية أن الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني، يخطط للتعاقد مع بعض الصفقات القوية، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، لتدعيم صفوف فريق الملكي بعد تذبذب نتائج الفريق بالموسم الحالي.

ويضع الفرنسي زين الدين زيدان نصب أعينه تجاه عدد من اللاعبين المتألقين في الدوريات الأوروبية المختلفة للتعاقد معهم وضمهم لصفوف النادي الملكي خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، وذلك في إطار رغبته لتدعيم صفوف الفريق بصفقات مميزة بعد تراجع مستوي بعض اللاعبين بالإضافة للإصابات المتكررة في صفوف الفريق.

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ووفقًا لموقع "سوكر لادوما" يسعي الفرنسي "زيدان" لضم 5 صفقات خلال الميركاتو الشتوي، ويأتي "بول بوجبا" نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للإنضمام لصفوف الملكي في يناير المقبل، خاصة وأنه كان هناك محاولات من النادي المدريدي لضمه الصيف الماضي ولكنها باءت بالفشل.

ويرغب "زيدان" في التعاقد أيضًا مع "برونو فيرنانديز" لاعب وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي، كما يضع دوني فان دي بيك نجم أياكس أمستردام ضمن الصفقات المستهدفة في ميركاتو الشتاء، وكذلك الدنماركي كريستيان إريكسن لاعب وسط توتنهام الإنجليزي، بالإضافة للاسباني "فابيان رويز" لاعب نابولي الإيطالي.

وأشارت التقارير أن زين الدين زيدان يرغب في التخلص من بعض اللاعبين الحاليين بصفوف الفريق الملكي، وأبرزهم الكولومبي جيمس رودريجيز، وإيسكو وذلك بسبب تراجع مستواهم وابتعادهما عن حساباته بالموسم الحالي، ورغبته في توفير أموال لتمويل الصفقات الجديدة للفريق.