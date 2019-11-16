رياضة | فوز بني مزار وناصر ملوي وأبوتيج وتعادل الهنداو في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بني مزار وناصر ملوي وأبوتيج وتعادل الهنداو في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيم اليوم السبت مباريات الأسبوع السادس، لمسابقة دوري القسم الثالث، للمجموعة الثالثة للموسم الكروي الجديد 2019\2020.

وفي المباراة الأولي، حسم التعادل الإيجابي بثلاثه أهداف لكل فريق مباراة مركز شباب الخارجة ، مع فريق الهنداو الصاعد حديثا لدوري القسم الثالث، في المباراة التي جمعتهما علي ملعب الخارجة بالوادي الجديد.

وفي المباراة الثانية، تمكن فريق بني مزار بقياده عبدالناصر عيسى، من تحقيق الفوز بهدفين نظيفين علي فريق نادي ملوي، في المباراه التي شهدها ملعب مطاي.

وفي المباراة الثالثة، تعادل فريق القوصية مع فريق مركز شباب سمالوط بهدف لكل فريق، في المباراه التي جاءت على ملعب القوصية.

وفي المباراة الرابعة، فاز فريق ابوتيج علي فريق مركز شباب القيس بثلاثه أهداف لهدف، وذلك في اللقاء الذي جمعهما على ملعب أبوتيج.

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وفي المباراة الخامسة، حقق فريق أسمنت أسيوط، فوزا مهما علي فريق الوليدية، بثلاثه أهداف لهدف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب أسمنت أسيوط .

وفي المباراة السادسة، فاز فريق مركز شباب ناصر ملوي علي فريق ناصر الفكرية، بهدف نظيف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب مركز شباب ناصر ملوي.

وجاء ترتيب المجموعة الثالثة لدوري القسم الثالث للموسم الكروي الجديد علي النحو التالي:

1- مركز شباب ناصر ملوي 12 نقاط

2- أسمنت أسيوط 9 نقاط

3- ابوتيج 9 نقاط

4- نادي ملوي 9 نقاط

5- مركز شباب القيس 9 نقاط

6- ناصر الفكرية 8 نقاط

7- القوصية 8 نقاط

8- الوليدية 7نقاط

9- مركز شباب سمالوط 7 نقاط

10- بني مزار 7 نقاط

11- الهنداو 6 نقاط

12- مركز شباب الخارجة 4 نقاط