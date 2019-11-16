رياضة | ما بين الإشاعات والحقيقة.. ماذا يحتاج كبار أوروبا في ميركاتو يناير؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ما بين الإشاعات والحقيقة.. ماذا يحتاج كبار أوروبا في ميركاتو يناير؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اقترب إنطلاق سوق الانتقالات الشتوية في قارة أوروبا والذي سبقه عاصفة من الأخبار والتقارير الصحفية عن تعاقد كبار أوروبا مع العديد من اللاعبين ورغبة بعضهم في ضم لاعبين ومنهم الصحيح والخطأ.

ولكن بالفعل بدأت معظم أندية أوروبا التفاوض مع عدد من اللاعبين لضمهم خلال فترة انتقالات يناير القادمة واشتعل الصراع مبكرا بين الكبار على بعض النجوم.

ماذا يحتاج كبار أوروبا في الميركاتو

ورصد موقع "الخليج 365" احتياجات كبار أوروبا في الدوريات الخمس الكبرى "الإسباني، الإنجليزي، الإيطالي، الفرنسي، الألماني".

- الدوري الإسباني

1- ريال مدريد: يحتاج نادي ريال مدريد لتدعيم مركزين فقط من مراكز الفريق وهما مركز الوسط المدافع ومركز قلب الهجوم.

وكشفت بعض التقارير الصحفية أن نادي ريال مدريد يستهدف ضم بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أو كريستيان إريكسن لاعب توتنهام أو فابيان رويز لاعب نابولي أو حسام عوار لاعب ليون لتدعيم خط الوسط.

كما يستهدف النادي الملكي ضم لوتارو مارتينيز لاعب إنتر ميلان أو كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أو إعادة كريستيانو رونالدو لتدعيم مركز الهجوم في الفريق.

2- برشلونة: يسعى نادي برشلونة هو الأخر لتدعيم مركزين في الشتاء وهما مركز الدفاع بسبب كثرة إصابات صامويل أومتيتي ومركز الهجوم تحسبا لرحيل لويس سواريز في أي وقت.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن نادي برشلونة يرغب في ضم لوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان أو فيكتور أوسيمين مهاجم ليل أو كرزيستوف بياتيك مهاجم ميلان أو إعادة نيمار مرة أخرى ولكن في الصيف.

ولم يحدد نادي برشلونة حتى الآن الأسماء التي ينوي التعاقد معه ليكون بديل أومتيتي ولكن من المحتمل ألا يجري النادي أي تعاقدات في الشتاء.

- الدوري الإنجليزي الممتاز

1- مانشستر سيتي: ينوي نادي مانشستر سيتي تدعيم مركز الدفاع في الفريق خلال انتقالات يناير القادمة بسبب كثرة إصابات لاعبو هذا المركز.

ويستهدف السيتي ضم جوني إيفانز وكاجلار سويونك مدافعا ليستر سيتي أو خاليدو كوليبالي مدافع نابولي لتدعيم مركز الدفاع.

كما يرغب نادي مانشستر سيتي في ضم بعض اللاعبين في غير مركز الدفاع مثل جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند وفرانشيسكو إيسكو لاعب وسط ريال مدريد.

2- مانشستر يونايتد: يحتاج نادي مانشستر يونايتد لتدعيم مركز الدفاع نظرا لضعف هذا المركز في الفريق بشكل واضح بالإضافة لمركز الهجوم حيث يرغب النادي في ضم مهاجم قوي.

ويرغب نادي مانشستر يونايتد يقوة في ضم خاليدو كوليبالي مدافع نادي نابولي لتدعيم خط دفاع الفريق.

كما يحاول نادي مانشستر يونايتد في ضم زلاتان إبراهيموفيتش مرة أخرى أو ضم إيرلينج هالاندا مهاجم سالزبورج لتدعيم مركز الهجوم ومحاولة إعادة كريستيانو رونالدو إلى الفريق في نهاية الموسم.

3- نادي ليفربول: لا يحتاج ليفربول إلى تدعيم أي مركز في الفريق ولكنه يحتاج لضم بعض الصفقات احتياطيا مثل مركز الجناح في حالة رحيل محمد صلاح أو ماني في نهاية الموسم ومركز الهجوم ليكون بديل مناسب إلى فيرمينو.

ويستهدف نادي ليفربول ضم جادون سانشو لتدعيم مركز الجناح في الفريق كما أشارت بعض التقارير الصحفية إلى أن النادي ينوي المحاولة لضم نيمار في الصيف القادم.

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4- توتنهام: يرغب نادي توتنهام في تدعيم مركز الوسط في الفريق نظرا لإقتراب رحيل بعض لاعبو الفريق أبرزهم كريستيان إريكسن.

ولم يحدد نادي توتنهام بعد اللاعبين الذين يرغب في ضمهم لتدعيم مركز وسط الفريق حتى يرى النادي العائد المادي الذي سيكسبه من بيع إريكسن.

- الدوري الإيطالي

1- يوفنتوس: يرغب نادي يوفنتوس في تدعيم خط وسط الفريق في يناير القادم نظرا لشعور النادي بعجز في هذا المركز.

ويستهدف نادي يوفنتوس ضم كريستيان إريكسن لاعب توتنهام أو إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة أو فرانشيسكو إيسكو لاعب ريال أو بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد مدريد لتدعم خط وسط الفريق.

2- ميلان: يرغب نادي ميلان في تدعيم خط هجوم الفريق نظرا لقلة معدل تهديف هذا المركز خلال الموسم الحالي.

وأبرز اللاعبين الذين يستهدفهم نادي ميلان لتدعيم خط هجوم الفريق هو زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس السابق.

3- إنتر ميلان: ويحتاج نادي إنتر ميلان لتدعيم مركز الوسط داخل الفريق في يناير القادم بالإضافة إلى تدعيم مركز الهجوم عقب إصابة ألكسيس سانشيز مهاجم الفريق وإنتهاء موسمه.

وينوي إنتر ميلان ضم إيفان راكيتيتش لاعب وسط نادي برشلونة لتدعيم مركز الوسط في الفريق ولكن لم يحدد النادي بعد الأسماء التي يرغب في ضمها لتدعيم مركز الهجوم.

- الدوري الألماني

- بايرن ميونخ: يربغ البايرن في تدعيم مركز الجناح في الفريق خلال فترة انتقالات يناير القادمة.

ويستهدف نادي بايرن ميونخ ضم جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند أو ليروي ساني لاعب مانشستر سيتي لتدعيم مركز الجناح في الفريق.

- الدوري الفرنسي

- باريس سان جيرمان: أما نادي باريس سان جيرمان يرغب في تدعيم معظم المراكز في الفريق مثل قلب الدفاع والوسط والهجوم.

ويرغب نادي باريس في خطف صامويل أومتيتي مدافع نادي برشلونة لتدعيم مركز الدفاع في الفريق كما يرغب في ضم راينير جيسوس لاعب وسط نادي فلامنجو لتدعيم خط الوسط.

ويهدف نادي باريس سان جيرمان لضم لاعب قوي في مركز الهجوم ليكون بديل مناسب لنيمار في حالة رحيله بالفعل عن النادي في نهاية الموسم.

صراع كبار أوروبا على بعض الأسماء

ويوجد صراع كبير بين كبار أوروبا منذ وقت طويل على بعض الأسماء لضمها في الشتاء أو الصيف أبرزها: جادون سانشو لاعب بوروسيا دورتموند، إيرلينج هالاندا لاعب سالزبورج، إيفان راكيتيتش لاعب برشلونة، بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد، وزلاتان إبراهيموفيتش مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي السابق، فابيان رويز لاعب وسط نابولي.

الصراع يقترب من الانتهاء

ويتبقى شهر واحد وأيام قليلة على دخول شهر يناير وبدء الصراع المنتظر بين الأندية على خطف هذه الصفقات لتدعيم صفوفهم ومعرفة الإشاعة من الحقيقة.