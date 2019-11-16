رياضة | الحمام يهزم غزل شبين ويصعد لدور الـ 64 لكأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحمام يهزم غزل شبين ويصعد لدور الـ 64 لكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي الحمام في الفوز علي غزل شبين بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم بملعب مركز شباب الحمام في إطار التمهيدي الثاني لمسابقة كأس مصر ليصعد الحمام للدور الـ 64.

دخل نادي الحمام المباراة بتشكيل مكون من : فرج شوقي، ومحمد بكار، وسامح العزب، وأحمد بطوط، ومحمد صلاح، وعبد الرحمن كاستيلو، ومحمد بركات، ويايا كونية، وأحمد سمير الفار، ومحمد شعبان.

بينما دخل غزل شبين اللقاء بتشكيل مكون من: جمال عبد الرازق، وأحمد قاسم، ومصطفي عادل كولا، وصبحي رفعت، وكريم الكومي، وعمر إيهاب، ومحمد أبو الحجاج، ومحمود الأشرم ومحمد جمال حدوته، وأحمد صقر، ومحمد رمضان حله.

بدأ أحمد فكري المدير الفني الحمام اللقاء بهجوم ضاغط رغم إراحة جميع اللاعبين المشاركين في مباراة فاركو الأخيرة بالدوري وبالفعل وفي الدقيقة 15 ومن ضربة ثابتة نفذها الإيفواري يايا كونية أحرز منها محمود علاء أول الأهداف وبعد الهدف واصل الحمام سيطرتة علي اللقاء وأصاع لاعبية أكثر من فرصة.

وفي الدقيقة 30 نجح محمد شعبان من مضاعفة النتيجة لتصبح النتيجة تقدم الحمام 2/0 وحاول غزل شبين الدخول في أجواء اللقاء لكن خط وسط الحمام ودفاعة في حماية مرماهم من أي خطورة بإستثناء تسديدة وحيدة أنقذها فرج شوقي حارس الحمام ببراعة لينتهي الشوط الأول 2/0 للحمام.

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ومع بداية الشوط الثاني وعكس أحداث الشوط الأول سيطر غزل شبين علي الكرة وأصاع لاعبية اكثر من فرصة حتي نجح لاعبة كريم الكومي من إحراز أول أهداف الفريق في الدقيقة 25.

بعدها مباشرة أستشعر أحمد فكري الخطر وأجري تغييرين هجوميين بنزول محمود أبو جودة، ومحمود أبو زيد بدلا من أحمد سمير الفار، ومحمد بركات وبالفعل نجح الحمام في السيطرة علي أحداث اللقاء مرة اخري .

ونجح يايا كونية في إحراز ثالث الأهداف من ضربة رأس رائعة اسكنت شباك حارس غزل شبين وبعدها أجري أحمد فكري تغييرا ثالثا بخروج أحمد بطوط لإراحتة ونزول عمار شحاتة وواصل الحمام هجومة وأضاع لاعبية محمود أبوزيد، ومحمود أبو جودة هدفين محققين لينتهي اللقاء بفوز الحمام 1/3 وصعودة لدور ال64 لمسابقة كأس مصر.

أدار اللقاء تحكيميا طاقم تحكيم من منطقة الأسكندرية مكون من: إسلام محمد علي حكم ساحة، وأحمد محمد الفار مساعد اول، وأسامة السيد مساعد ثان، وإبراهيم سعد حكم رابع.

ويذلك يحل الحمام ضيفاً على دكرنس في المباراة المقبلة، لتحديد الفريق الذي سيتأهل إلى دور الـ 32.