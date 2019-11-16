رياضة | فوز بورتو والنوبة وتعادل بلدية الاسماعيلية والكهرباء في القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز بورتو والنوبة وتعادل بلدية الاسماعيلية والكهرباء في القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقيمت اليوم أربعة لقاءات ضمن الجولة السادسة من دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة، حيث تعادل بلدية الاسماعيلية علي ملعبه مع ابو صوير بهدف لكل فريق في موقعة حماسية ومثيرة.

جاء تشكيل بلدية الاسماعيلية يضم : أحمد مصلح، أحمد ناجي، محمد حاتم، أحمد عمران، أحمد نبيل، محمد عادل، محمود الحرزاوي، أمير أوتاكا، أحمد بحيري، عبدالله السمان، محمد الجوهري.

البدلاء : محمد باهر، محمد بركات، محمد جلال، محمد مسعد، مؤمن محمد، عبد الرحمن بيكام، محمود سالم، عصام كفتة

تشكيل أبو صوير : أحمد دادو، أحمد عبدربه، محمد دابو، محمد بوجي، احمد شاهين، احمد ابراهيم، محمد عباس، محمد اسامة، محمد العجوز، عوض الله السيد، محمد حاتم

البدلاء : غازي عوض، أحمد طارق، احمد عبده، محمد السيد، محمد رمضان، وليد مدبولي، كريم عودة.

وشهد اللقاء احداث ساخنة انتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين .

وفي الشوط الثاني يسدد لاعب ابو صوير تسديدة تمر بخط المرمي وتصطدم بالعارضة يحتسبها حكم اللقاء هدف التقدم لابو صوير .

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ثم ألغى الحكم هدف للبلدية بداعي الإشتراك مع حارس المرمى، ثم أحرز بلدية الاسماعيلية هدف التعادل في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع علي غرار الهدف الاول لابوصوير بتسديدة تمر خط مرمي ابو صوير ويحتسبها الحكم هدف لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي .

وقبل اللقاء وفي الوقت بدل الضائع طرد الحكم محمد العجوز لاعب أبو صوير بعد اشهار الكارت الثاني .

أدار اللقاء محمد صبري حكم ساحة ، عاونه محمد فؤاد مساعد أول ، أحمد فرج مساعد ثاني، ومصطفي الحلوس مراقب حكام، محمد معاطي مراقب مسابقات.

و استضاف دمياط كهرباء الاسماعيلية وانتهي اللقاء بهدف لكل فريق وسجل كهرباء الاسماعيلية الهدف الاول عن طريق بيبو في منتصف الشوط الثاني بينما أدرك دمياط هدف التعادل في الوقت بدل الضائع

وفي لقاء ثالث يفوز النوبة علي ملعبه علي غزل السويس بهدف نظيف.

ويواصل بورتو انتصاراته وتصدره لجدول الدوري بالقسم الثالث بفوز علي غزل دمياط بهدفين نظيفين.

وتأجل لقاء ميت الخولي وسماد السويس الي الاثنين القادم/، ولقاء بورفؤاد أمام ابو شحاته الي الثلاثاء بسبب اشتراك ميت الخولي وبورفواد في الدور التمهيدي الرابع لكأس مصر.