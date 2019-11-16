رياضة | كيفية استقبال تردد قناة الزمالك الجديدة 2019.. تردد Zamalek Channel على النايل سات وعرب سات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيفية استقبال تردد قناة الزمالك الجديدة 2019.. تردد Zamalek Channel على النايل سات وعرب سات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن إنطلاق قناة الزمالك الفضائية، حيث أعلن المستشار مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة القلعة البيضاء، إطلاق إشارة البث التجريبي والرسمي للقناة الجديدة اليوم السبت الموافق السادس عشر من شهر نوفمبر لعام 2019، لتكون نافذة لجماهير الفارس الأبيض للإطلاع علي كافة أخبار النادي وكل الأخبار الرياضية في مصر والعالم.

كيفية استقبال قناة الزمالك الجديدة على (النايل سات)؟:

ويبحث كل الجماهير الزملكاوية داخل وخارج مصر على تردد قناة الزمالك الجديدة، وكيفية استقبالها على القمر الصناعي (نايل سات) لمتابعة اللحظات الأولي لإنطلاق القناة، وحتي تكون بوابة الجمهور لمعرفة كافة الأحداث والأخبار الهامة داخل القلعة البيضاء وفي الشارع الرياضي المصري، ويقدم الخليج 365 الرياضي لكل عشاق الفارس الأبيض والجماهير المصرية عمومًا تردد القناة الجديدة:

وتنطلق قناة الزمالك الجديدة علي القمر الصناعي (نايل سات) علي تردد: 11449 (أفقي)، معدل الترميز: 27500، معامل تصحيح الخطأ: 6 /5، ويمكن لجماهير الزمالك استقبال إشارة القناة بسهولة وبدون أي خطوات معقدة لمتابعة كافة الأخبار الرياضية المحلية والعالمية وآخر المستجدات على الساحة الكروية المصرية.

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كوكبة من نجوم الرياضة والإعلام في قناة الزمالك الجديدة:

تضم قناة الزمالك الجديدة كوكبة من نجوم الرياضة والإعلام الرياضي وفقًا لما أعلنه رئيس النادي المستشار مرتضي منصور، حيث يتولي رئاسة القناة الناقد الرياضي فتحي سند، وتضم القناة طارق يحيي وخالد الغندور وأحمد سمير أحمد عبد الحليم نجوم الزمالك السابقين، بالإضافة للإعلاميين والصحفيين،أحمد جمال، إيهاب الفولي، شادي عيسي، منتصر الرفاعي، كريم أبوحسين، صبحي عبد السلام، محمد الشرقاوي.

تعرف على برامج قناة الزمالك الجديدة:

من المنتظر أن تضم قناة الزمالك الجديدة مجموعة متنوعة من البرامج الرياضية تناقش كافة الأحداث داخل القلعة البيضاء الخاصة بكرة القدم وكافة الألعاب الرياضية، حيث سيكون هناك برنامج توك شو رئيسي، بالإضافة لبرنامج صباحي، وبرامج للأخبار، وبرنامج للألعاب الأخري، وسيكون هناك مفاجآت أخري لعشاق القلعة البيضاء سوف يتم الكشف عنها بعد إنطلاق القناة بشكل رسمي.