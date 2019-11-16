رياضة | تعادل مثير للشرقية مع سرس الليان في القسم الثالث (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل مثير للشرقية مع سرس الليان في القسم الثالث (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حسم التعادل الإيجابي مباراة الشرقية مع سرس الليان، والتي أقيمت اليوم السبت، على ملعب الشرقية، بالأسبوع السادس، من المجموعة العاشرة، للقسم الثالث.

بدأ الشرقية اللقاء بتشكيل تكون من : سيد عماد، أحمد حسن صقر، حسن محمد ماريو، عبد الله عثمان الشناف، فرج كمال، محمد صالح، علي محمد الجنايني، محمود أنيس، محمد محمود البشير "تريكه"، حامد فيصل،، عبد الله ابراهيم.

البدلاء : محمد عبد المنعم "مشمش" وسيد مدبولي ومحمد خيري ووائل طايع وحمدي مسلم ومحمد إبراهيم عواد "كيكا" وأحمد السيسي.

ولعب سرس الليان المباراة بتشكيل تكون من : أحمد سلطان، أحمد عصام شيكو، علي عشري، حلمي أحمد، أحمد عيد، محمود شيحه، أحمد طلعت، محمد كمال أمين، محمد محي سامبو، عبد الفتاح سعيد دروجبا، عبد الله فؤاد.

البدلاء : محمد عادل، محمد حسني، محمد سعيد كشري، أحمد عمران، خالد علي بيبو، محمود خالد طياره، أحمد بالّي.

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شهد الشوط الأول تعادل الفريقان بدون أهداف، وفي الشوط الثاني تقدم الفريق السرساوي عن طريق اللاعب حامد فيصل من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة الأخيرة من المباراة خطف الفريق السرساوي هدف التعادل عن طريق اللاعب المدافع علي صلاح عشري.

التعادل رفع رصيد سرس إلى 12 نقطة، والشرقية إلى 8 نقاط، وأدار اللقاء الحكم سمير ابراهيم، وعاونه علاء عكيرش، وأيوب علي سليمان، وراقب المباراة عاطف السيد، من لجنة المسابقات.

ترتيب المجموعة العاشرة

1- مركز شباب ديرب نجم: 12 نقطة

2- مركز شباب تـــــلا: 12 نقطة

3- سرس الليان: 12 نقطة

4- ميــت خاقان: 9 نقاط

6- الشرقية: 8 نقاط

5- غزل شبين: 7 نقاط

7- فاقــوس: 6 نقاط

8- بلبيس: 5 نقاط

9- عرب الرمل: 5 نقاط

10- أبو كبير: 5 نقاط

11- ميت خلف: 4 نقاط

12- دقادوس: 3 نقاط

13- ديرب نجم: 3 نقاط

14- م ش أبو حماد: نقطتين

