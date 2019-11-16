رياضة | "لا تخافوا ولكن احذروا".. عقدة جنوب إفريقيا لعنة مزمنة تهدد أحلام أولمبي الفراعنة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لا تخافوا ولكن احذروا".. عقدة جنوب إفريقيا لعنة مزمنة تهدد أحلام أولمبي الفراعنة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيكون المنتخب المصري الأوليمبي أمام تحدي صعب وقوي عندما يواجه نظيره جنوب إفريقيا، الثلاثاء المقبل، في نصف نهائي بطولة أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والتي تستضيفها مصر.

وحصد المنتخب الوطني العلامة الكاملة في دور المجموعات، بالفوز على مالي وغانا والكاميرون، ليتصدر مجموعته، ويواجه جنوب إفريقيا وصيف المجموعة الثانية، وسيكون الفراعنة أمام تحدي فك عقدة البافانا بافانا، حيث تواجه الكرة المصرية لعنة اسمها "جنوب إفريقيا" في السنوات الأخيرة على مستوى الأندية والمنتخبات، كان أخرها وداع منتخبنا الأول للكان الإفريقي الأخير على استاد القاهرة بعد الخسارة بهدف نظيف.

لا تخافوا.. لكن احذروا»

وعلى غرار جملة «لا تخافوا.. لكن احذروا» التى قالتها الفنانة هند صبرى في أحد مشاهد فيلم «الفيل الأزرق 2»، والتي حققت شهرة واسعة، وأصبحت من الجمل المتداولة في الشارع المصري، سيلعب الفراعنة مباراة اليوم بدون خوف ولكن يجب أن يحذروا من استمرار لعنة الأولاد وهو لقب منتخب جنوب إفريقيا. لعنة جنوب إفريقيا تطار الكرة المصرية:

مثلت جنوب إفريقيا عقدة حقيقية للكرة المصرية، في المباراة الأخيرة سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، على الرغم من عدم تحقيق أبناء البافانا بافانا لنجاحات كبرى على المستوى الأفريقي، باستثناء تتويج صن داونز بلقب دوري الأبطال نسخة 2016. Advertisements المنتخب الأول وعقدة 21 عام: لم يعرف المنتخب الوطني المصري الأول، طعم الانتصار على نظيره جنوب إفريقيا منذ 21 عاما، تحديدا بعد الفوز عليه بثنائية نظيفة في نهائي أمم إفريقيا 1998 ببوركينا فاسو، حيث التقى بعدها المنتخبين رسمياً في 3 مناسبات، بواقع مباراتين في تصفيات إفريقيا 2012 خسر الأولى في جوهانسبرج، وتعادل في القاهرة سلبيا، ثم حقق منتخب الأولاد فوزا تاريخيا على الفراعنة في دور الـ16 لأمم إفريقيا الأخيرة ليطيح بصاحب الأرض والجمهور مبكرا من الكان. الزمالك وخسارة لقب دوري الأبطال

عقدة جنوب إفريقيا، انتقلت للأندية، حيث حقق فريق صن داونز لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا نسخة 2016، بعد الفوز على الزمالك، حيث تغلب في الذهاب بثلاثية نظيفة، قبل أن يخسر إيابا بهدف نظيف، ويحرم الفارس الأبيض من لقبه السادس في البطولة الإفريقية. الأهلي وإخفاقات كارثية

تلقى النادي الأهلي في الموسم الماضي، أكبر هزيمة له في تاريخ البطولة الإفريقية، بعدما سقط في جوهانسبرج بخماسية مذلة، قبل أن يفوز بهدف يتيم في الإياب ويودع دوري أبطال إفريقيا، وكان المارد الأحمر قد فشل في الحفاظ على لقبه في الكونفدرالية الإفريقية نسخة 2015، بعدما خرج من نصف النهائي على يد أورلاندو بايراتس بطل جنوب إفريقيا حيث خسر ذهابا بهدف نظيف، قبل أن يخسر في الإياب بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

Advertisements