اونلاين | yalla shoot| مشاهدة مباراة ويلز وأذربيجان بث مباشر بتاريخ 16-11-2019 التصفيات المؤهلة ليورو 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر yalla shoot| مشاهدة مباراة ويلز وأذربيجان بث مباشر بتاريخ 16-11-2019 التصفيات المؤهلة ليورو 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة ويلز وأذربيجان بث مباشر بتاريخ 16-11-2019 التصفيات المؤهلة ليورو 2020، يستعد منتخب أذربيجان لمواجهة نظيره ويلز في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الجولة التاسعة من دور المجموعات من التصفيات المؤهلة ليورو 2020، والتي سوف تقام على ملعب باكسيل أرينا، وقد أكد جاريث بيل لاعب منتخب ويلز أن فريقه أمام منتخب أذربيجان مباراة هامة ويجب عليهم تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة، وِأشار إلى أنه تدرب كثيراً مع اللاعبين الأكثر خبرة والأكبر سناً منذ أن كان في منتخب تحت 17 عاماً، وأشار خلال حديثه ان فريقه قد استعد لمواجهة غريمه والفوز عليه خلال هذه المباراة، مشيؤاً إلى أنه استعاد جاهزيته مرة أخرى بعدما غاب عن الملاعب لعدة أشهر، وأنه يثق بفريقه وأنه قادر على تحقيق نتيجة إيجابية تمكنه من التأهل إلى الدور النهائي من تصفيات يورو 2020، فيما يخوض منتخب أذربيجان مباراته أمام ويلز عازماً على تحقيق الفوز دون سواه، واشار المدير الفني للمنتخب أنه يتوقع مباراة قوية من كلا الفريقين الذي يسعى كلاً منهما في تحقيق نتيجة إيجابية.

أذربيجان Vs ويلز.

البطولة : التصفيات المؤهلة ليورو 2020 (دور المجموعات - الجولة التاسعة).

القنوات الناقلة : بي ان سبورت 2 .

الملعب : باكسيل أرينا .

المعلق : أحمد عبده .

Advertisements

موعد المباراة :

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 7:00 مساءاً بتوقيت سوريا .