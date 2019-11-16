اونلاين | ’’كورة لايف’’ مشاهدة مباراة بلجيكا ضد روسيا بث مباشر beIN SPORT يلا شوت حصري رابط ماتش بلجيكا اليوم بدون تقطيع PLUS

يلتقي المنتخب البلجيكي نظيره الروسي، ضمن منافسات الجولة الثامنة لدور المجموعات، حيث يتنافس المنتخبين على صدارة المجموعة المؤهلة لبطولة اليورو العام المقبل.

موعد مباراة روسيا وبلجيكا بالتصفيات الأوروبية ويستضيف ملعب سان بطرسبرج الروسي، مباراة منتخب بلجيكا وروسيا، في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءا بتوقيت الإمارات العريية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة روسيا وبلجيكا Advertisements وأعلنت مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية عن إذاعة مباراة منتخب روسيا وبلجيكا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من دور المجموعات بالتصفيات الأوروبية bein sports HD

ترتيب الفريقين بالمجموعة ويحتل منتخب بلجيكا صدارة المجموعة برصيد 24 نقطة، حيث فاز في ثمان جولات، حيث يعد الفريق الوحيد الذي لم يتلق أي هزيمة أو يتعادل في أي مواجهة بالتصفيات.