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صفقة تبادلية نارية بين ريال مدريد وأرسنال

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أنس عبد الغني 0 تبليغ

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السبت 16 نوفمبر 2019

ريال مدريد وأرسنال

ابرزت تقارير صحيفة اسبانية صباح اليوم على أن هناك صفقة تبادلية قد تحسم خلال الايام المقبلة بين أرسنال وريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

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وكشفت الصحيفة إلى رضوع الجانرز أمام رغبة نجم فريقه وهدافه  الجابوني بيير إيمريك أوباميانج، الذي يرغب بقوة لمغادرة الفريق والذهاب لقلعة سنتياجو برنابيو   في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

وقال موقع “ديفنسا سنترال” الإسباني، على أنه خلال الساعات الماضية دخل ناديي ريال مدريد وأرسنال في مفاوضات حول تعاقد النادي الملكي مع الجابوني  أوباميانج، وشترط مسؤولو الجانرز الحصول على خدمات الصربي لوكا يوفيتش، من أجل الموافقه على رحيل أوباميانج.

ويرغب أوباميانج بالرحيل عن أرسنال بنهاية الموسم، قبل عام واحد فقط من نهاية عقده مع الجانرز.

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